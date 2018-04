En la provincia de Badajoz falta un 11,5% de efectivos de la Guardia Civil, según la AUGC Comandancia de la Guardia Civil, en la plaza de Santo Domingo en Badajoz. :: pakopí La asociación vincula la falta de guardias civiles con el aumento de la delincuencia EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Lunes, 9 abril 2018, 09:35

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado las importantes carencias de personal que sufre la Guardia Civil en la provincia. Según los datos que maneja, el 11% de las plazas que figuran en el catálogo de puestos de trabajo no están cubiertas. «La delincuencia aumentó el año pasado un 11,82% en el territorio que controla la Guardia Civil», alerta.

Desde la AUGC se explica que en el catálogo aprobado para la provincia figuran 1.514 plazas pero sólo están cubiertas 1.339, por lo que el déficit se sitúa en 175 agentes.

Las estadísticas muestran que la mayoría de los puestos que no están cubiertos se corresponden con plazas destinadas a guardias civiles que deberían trabajar en el centenar de cuarteles que existen en la provincia.

Uno de los servicios en los que han detectado una mayor falta de agentes es el que se presta en el Núcleo de Servicio, nombre que recibe el grupo de agentes que, además de realizar los traslados de presos, se encargan de garantizar la seguridad en la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, en el edificio de la Delegación del Gobierno y en varios bloques de viviendas de Suerte de Saavedra que pertenecieron a la Guardia Civil y que han intentado ser ocupados de forma ilegal.

Ese Núcleo de Servicio contempla 54 plazas en el catálogo pero en la actualidad sólo están cubiertas 41. «A eso debemos restar los ocho agentes que realizan servicios burocráticos y que a lo largo del año apenas hacen dos o tres servicios fuera de las oficinas».

Esa falta de personal, alerta la Asociación de Guardias, ha hecho que en momentos puntuales un solo agente haya tenido que asumir la vigilancia de la Comandancia de Santo Domingo. «En la Delegación del Gobierno también se ha tenido que quedar un sólo guardia en muchas ocasiones».

Otra unidad que creen escasa es la Usecic, compuesta por 20 agentes. Son los que aparecen en el catálogo de puestos de trabajo y está cubierta al completo, «pero la prueba de que no son suficientes es que tiene que completarse con efectivos de otras unidades».

La Usecic es el grupo antidisturbios de la Guardia Civil en la provincia y actúa en manifestaciones y concentraciones de personas donde se presume que puede producirse algún incidente serio.

La Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz está dividida en siete compañías (Badajoz, Mérida, Villanueva de la Serena, Talarrubias, Llerena, Zafra y Jerez de los Caballeros), cada una de ellas a las órdenes de un capitán.

AUGC asegura que en todas ellas faltan efectivos. La de Badajoz, por ejemplo, debería tener 196 componentes pero sólo tiene cubiertas 169 plazas. En Mérida la diferencia es menor, con 110 plazas para un catálogo de 122.

Villanueva de la Serena (150 efectivos para 171 plazas en catálogo), Talarrubias (70 agentes para 77 plazas), Llerena (76 efectivos para 87 plazas), Zafra (170 para 193) y Jerez de los Caballeros (115 para 126) también sufren la escasez de personal.

Desde AUGC se indica que la situación es en ocasiones incluso peor, como ocurre en el puesto de Castilblanco, donde teóricamente están cubiertas las 5 plazas de catálogo pero sólo se cuenta con 3 agentes porque hay dos en comisión de servicio. Montijo (33 agentes para un catálogo de 38 plazas), Valdebótoa-Badajoz (38 plazas cubiertas de las 47 existentes), Don Benito (10 agentes para 14 plazas), Zafra (35 plazas cubiertas de 40), Olivenza (18 de 22) y Jerez de los Caballeros (13 plazas cubiertas para las 16 que aparecen en catálogo) son algunos de los puestos en los que se aprecia una mayor merma de efectivos.

Pero no sólo en los servicios habituales se aprecia ese problema. También en la Policía Judicial, clave para resolver delitos de mayor entidad, faltan 5 de los 49 especialistas incluidos en catálogo. Montijo (5 plazas en catálogo pero sólo 3 cubiertas), Villanueva de la Serena (4 en catálogo pero sólo 3 ocupadas) y Mérida (3 plazas cubiertas de las 4 existentes) figuran en la lista de damnificados.

«El problema de la falta de personal lo sufre el ciudadano cuando se ve en apuros y no puede contar con el apoyo rápido de la Guardia Civil, porque hay que tener en cuenta que nosotros no podemos ampliar nuestras jornadas de trabajo porque el Estado no quiere pagar horas extras», añade la AUGC.

La situación se agrava en los períodos vacionales puesto que en Semana Santa, Navidad y verano cogen sus días de permiso el 33% de los agentes. «En la noche del viernes Santo, con un concierto que reunió a mil personas en Castuera, hubo una sola pareja de servicio en el núcleo de Castuera, que incluye los puestos de Castuera, Cabeza del Buey, Monterrubio y Peñalsordo, y lo mismo sucedió en el núcleo de Campanario, al que pertenecen los puestos de Campanario, Quintana de la Serena y Zalamea de la Serena. Esa noche, por tercera vez en el último mes, robaron en el Bar Las Tinajas de Quintana de la Serena».

La Asociación Unificada de Guardias Civiles recuerda que durante la pasada Navidad fueron asaltadas diversas empresas de Zafra, Almendralejo, Alburquerque y Salvatierra de los Barros dedicadas a la comercialización de productos derivados del cerdo ibérico. Las pérdidas denunciadas superaron los 200.000 euros.

También achaca a la falta de efectivos la oleada de robos que han sufrido los ayuntamientos de la provincia. «Esto no es nuevo, la seguridad ciudadana está en una situación muy delicada, por más que los responsables políticos nos quieran hacer ver otra cosa muy distinta».