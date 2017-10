El Arqueológico aporta cuatro piezas a la gran muestra del Museo Nacional Almacén del Museo Arqueológico de Badajoz. :: HOY La selección forma parte del catálogo que trata de explicar la evolución de la arqueología durante el último siglo y medio ANTONIO GILGADO Badajoz Lunes, 23 octubre 2017, 07:43

El 21 de marzo de 1867 se publicó en la Gaceta de Madrid -antecedente del BOE- el Real Decreto que daba luz verde a la creación del Museo Arqueológico Nacional (MAN). Esta misma norma de hace 150 años servía también para crear una red de museos provinciales por todo el territorio nacional. Ese año 1867 fue un hito para la arqueología en España y la efeméride se celebra ahora con una gran exposición en el MAN que pretende explicar la evolución de la arqueología en España en este siglo y medio.

'El poder del pasado. 150 años de arqueología en España' está formada por 150 piezas llegadas de casi 70 museos de todo el país y se podrá ver hasta el 1 de abril.

LAS 4 PIEZAS Copa calada. Higuera la Real Copa calada o quemador. De entre los siglos IV-II a. C. Arcilla. Ingresa en el Museo en 1992, hallado en Castrejón de Capote (Higuera de la Real). Ídolo plaza. Villar del Rey Su origen está en el III milenio a. C. De pizarra. Ingresa en el Museo en el año 1984 desde Villar del Rey. Tablero decorativo visigodo. Alcazaba de Badajoz Tablero decorativo visigodo de la Alcazaba de Badajoz. De entre los siglos VI-VII d. C. Mármol. Ingresa en el museo en el siglo XIX. Timiaterio o quemaperfumes.. Villagarcía de la Torre De entre los siglos VII-VI a . C. Bronce. Hallado en 1994 en Villagarcía de la Torre.

El Museo Arqueológico de Badajoz envió cuatro piezas a este particular aniversario. A Guillermo Kurtz, su director, no le sorprendió que lo llamaran de Madrid solicitándole la aportación. «Es rara la exposición que se monta en España en la que no participamos. Buscan piezas únicas y aquí las tenemos».

El Arqueológico, que igualmente celebra su 150 aniversario, también suele prestar a muestras internacionales, como las celebradas recientemente en París y Roma, por el valor de algunas de sus colecciones. En este caso, el MAN ha reclamado al Arqueológico un tablero de mármol del período visigodo hallado en la Alcazaba de Badajoz; un ídolo placa, en pizarra, del período calcolítico hallado en Villar del Rey; un timiaterio o quitaperfumes encontrado en Villagarcía de la Torre; y una copa calada de la edad del Hierro que se halló en Capote. Se trata de cuatro piezas enmarcadas en un amplio arco temporal y de cuatro yacimientos distintos. «Son muy característicos y cumplen una doble función. Por un lado, explican la arqueología en distintas épocas, y por otro reflejan en cuatro pinceladas la riqueza de nuestro museo, que está muy bien considerado en la red nacional», según Kurtz.

La copa calada fue localizado junto a una treintena de recipientes cerámicos en un espacio cultural, por eso se ha interpretado como objeto ritual en Castrejón de Capote, un poblado prerromano amurallado en Higuera de la Real de la II Edad del Hierro.

El ídolo placa de Villar del Rey está fabricado sobre una lámina de pizarra. Por su singularidad, los ídolos placas constituyen la representación religiosa más característica de Extremadura y del Alentejo durante el Calcolítico.

El tablero de mármol de la Alcazaba formaría parte de la decoración de una puerta o similar y hace pareja con otra pieza de iguales características que también se expone de forma permanente en el Arqueológico.

El timiaterio o quemaperfumes de Villagarcía de la Torre es también un objeto sagrado y se encuentra entre el elenco de elementos utilizados por las élites tartesias como símbolos de poder. El uso de recipientes destinados a la combustión de las plantas aromáticas o resinas está atestiguado ya en el Antiguo Egipto Faraónico y su uso se extendió por el Mediterráneo por los fenicios.

Según explica el director del Arqueológico, en este tipo de grandes exposiciones suele ser el organizador quien reclama las piezas. No hay un ofrecimiento concreto desde Badajoz, sino que lo eligen directamente desde Madrid.

El comisario de 'El poder del pasado' es Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. En la inauguración explicó que se han tenido en cuenta tanto los descubrimientos más antiguos como los recientes proyectos de investigación.

Es la primera vez que se reúne en un único espacio un conjunto de objetos arqueológicos, históricos y artísticos tan relevantes dirigido a todo tipo de público para explicar el 'poder del pasado'. La aportación a Madrid es otra forma de celebrar el 150 aniversario del Arqueológico más allá de la colección itinerante que recorre los pueblos.

Con la apertura del Arqueológico Nacional y sus museos satélites por el resto de España, entre ellos el de Badajoz, se empezó a valorar el patrimonio y su conservación. Los bienes dejaron de ser de la Iglesia y la nobleza para convertirse en piezas de dominio público. También supuso la introducción de la investigación científica en el mundo cultural desterrando la mitología y la tradición.

El Arqueológico se puso en marcha en el Palacio Provincial de la Diputación, después pasó a La Galera y en 1989 llegó al corazón de la Alcazaba. Está considerado uno de los mejores museos arqueológicos de la red nacional que se puso en marcha hace 150 años gracias a su colección del Visigodo, del bronce tartésico y el período andalusí.