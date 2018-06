«Cuando ardieron los contenedores, nos vimos atrapados en casa» Los contenedores calcinados en la calle Jesús Rincón Jiménez. :: hoy Una comunidad de vecinos cercana a María Auxiliadora exige al Ayuntamiento que traslade las basuras que hay frente a su portal por el peligro que suponen N. R. P. BADAJOZ. Domingo, 24 junio 2018, 09:26

«Cuando ardieron los contenedores, nos vimos atrapados en casa. No podíamos salir ni por el portal, ni por el garaje. Las llamas quemaron la fachada y fundieron las persianas del primer piso. Si llegan a alcanzar las cortinas y el incendio afecta al edificio, no sé qué hubiese ocurrido porque estábamos en una ratonera». El testimonio es de Antonio Romero, vecino del número 25 de la calle Jesús Rincón Jiménez, una calle paralela a María Auxiliadora.

La comunidad de vecinos de este bloque de pisos lleva tres años solicitando al Ayuntamiento de Badajoz que traslade las basuras que hay frente a su portal por las molestias que soportan, pero especialmente por el peligro que podrían causar en caso de incendio. El miércoles pasado se cumplieron sus peores temores. A la una de la madrugada comenzaron a arder los cuatro contenedores que hay, sospechan que por un acto vandálico.

Las llamas crecieron rápidamente y, cuando los vecinos detectaron el incendio, ya no podían salir por la puerta. Grabaron, angustiados, varios vídeos en los que se ve las llamas rozar la fachada mientras esperaban que llegasen los bomberos. Afortunadamente, según admiten los afectados, la rápida actuación de los efectivos del Servicio Municipal de Incendios impidió que el fuego se extendiese al bloque de pisos. Las basuras quedaron completamente calcinadas. «Durante horas la pared de la casa estaba caliente. Nos dijeron los bomberos que se habían alcanzado temperaturas muy altas», recuerda Antonio Romero.

El fuego calcinó las basuras, afectó a la fachada y fundió las persianas del primer piso

«En este bloque hay muchos niños pequeños y es peligroso. De verdad que no hay salida, no sabíamos qué hacer», añade.

Los administradores de fincas de esta comunidad llevan tres años solicitando al Consistorio el traslado de las basuras. El Ayuntamiento, afirman, les ha respondido que es el punto idóneo de la calle para que los camiones puedan recoger estos contenedores de carga lateral.

Sin embargo, estos vecinos esperan que el incendio del pasado miércoles sirva para que los responsables municipales cambien de opinión y trasladen las basuras, aunque sea unos metros para que no estén justo frente al portal. «Hay sitios en la calle donde no afectarían tanto, no estarían tan cerca de las casas porque es una vía amplia. No entendemos porqué siguen así», asegura Romero.

Olores y bichos

Además del peligro de incendio, los contenedores causan molestias a diario a esta comunidad de vecinos porque están a solo unos metros de sus ventanas. El mayor problema son los olores. Los residentes denuncian, además, que hay comercios de la zona que incumplen la normativa y echan basuras, productos perecederos, durante el día. Eso aumenta el hedor.

Estos cuatro contenedores también atraen bichos, incluidas cucarachas, especialmente en las épocas de calor.

«El incendio ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero llevamos mucho tiempo intentando que nos escuchen sobre los contenedores y no ha sido posible», concluye Antonio Romero.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Badajoz se enfrenta a una queja por la colocación de los contenedores de basuras. El mayor problema se produjo en 2010, cuando se privatizó el servicio de limpieza. Con la llegada de FCC cambiaron los camiones, a carga lateral, y se colocaron los nuevos depósitos, adaptados para este nuevo sistema. Muchos se colocaron más cerca de los edificios y hubo numerosas quejas. En su día FCC atendió las quejas y trasladó varios contenedores. Ahora los vecinos del número 25 de Jesús Rincón Jiménez esperan que el incendios sirva para que escuchen su petición.