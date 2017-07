Aqualia dará de baja los contratos que estén a nombre de personas fallecidas Las oficinas de Aqualia estuvieron colapsadas durante toda la mañana de ayer. :: C.MORENO Más de 200 personas colapsan las oficinas de la calle Montesinos tras recibir una carta en la que se les da 20 días para regularizar la situación EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Jueves, 6 julio 2017, 09:30

Más de 200 personas colapsaron ayer las oficinas de Aqualia en la calle Montesinos después de que la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas se haya dirigido durante los últimos días a cientos de clientes para comunicarles que el servicio de suministro podría ser dado de baja si en el plazo de 20 días no comunican quién es el titular actual del contrato.

Esas cartas, fechadas en los últimos días de junio, informan a los afectados de que el contrato de suministro que se presta en los domicilios en los que residen está dado de alta con un número de identificación fiscal que no es correcto bien porque el NIF cuenta con algún error en el número o la letra, bien porque pertenece a una persona fallecida o a una empresa que ya no existe.

Aqualia explica que esa campaña ha sido puesta en marcha después de que Hacienda haya comenzado a exigir el envío de todas las facturas emitidas por esta empresa concesionaria. Esos documentos de cobro han sido cruzados con la información fiscal que posee el organismo tributario y en los casos que no concuerdan ha exigido a Aqualia la rápida actualización de los datos.

De momento se desconoce el número de cartas que han sido enviadas en Badajoz, pero las colas que se formaron ayer en las oficinas de la calle Montesinos hacen suponer que se cuentan por centenares. «Hemos venido a las 8.30 de la mañana y nos han dado el número 78 y el número 65, pero pronto van a cerrar y todavía van por el 40», se quejaban ayer Juan Manuel Rodríguez y Francisco Olivares, dos jubilados que pasaron toda la mañana esperando.

Muchas de las personas que se desplazaron a las oficinas para hacer el cambio se marcharon tras comprobar que habían sido repartidos 240 números. «Yo vine esta mañana y al ver la cola me fui a casa para hacer el trámite por Internet, pero el último paso no funciona y he vuelto de nuevo», confirmó Crístofer Llera.

María del Carmen Cruz, otra de las afectadas, prefirió telefonear al servicio de atención al cliente (902 23 60 23) pero no logró contactar con los operadores. «Cada vez que lo he intentado me ponían una música y tenía que colgar, porque es un número de pago».

Todos los clientes de Aqualia consultados por HOY tenían en sus manos una carta en la que se les indicaba que Hacienda era el organismo que había comunicado que la identificación fiscal del suministro no era la correcta. «Este error en los datos facilitados hace que no figure como abonado del servicio el posible titular del contrato, por lo que debemos considerar que no existe tal titular del contrato y que, por tanto, de no remediar la situación, se podría dar por no válido y, consecuentemente, causar la baja del servicio».

«Para evitar situaciones no deseadas, le rogamos que en el plazo de 20 días se pongan en contacto con nosotros para corregir los datos del contrato y subsanar el error encontrado», concluye el escrito que está llegando estos días a los domicilios de la capital.

Muchas de las personas que ayer se desplazaron a las oficinas de Aqualia se marcharon tranquilas a casa después de comprobar que el único inconveniente que existía estaba relacionado con el NIF. Les bastó con presentar una fotocopia del DNI para que el cambio pudiese ser realizado.

En otros casos el problema radicaba en que el titular ya ha fallecido y sus herederos no han modificado la titularidad del contrato. Para este tipo de situaciones, desde Aqualia se ha establecido un período de tres meses en el que se podrá realizar el cambio sin tener que abonar los gastos de tramitación ni el cambio de contador, aunque sí deberá abonarse una fianza que asciende a 63 euros.