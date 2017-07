PP y Cs aprueban la nueva jornada de la Policía pese a las protestas de los agentes Policías y bomberos en la entrada del salón de plenos / CASIMIRO MORENO Medio centenar de municipales han acudido al pleno para mostrar su enfado por el cambio en sus condiciones laborales NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 28 julio 2017, 20:10

Los agentes de la Policía Local ya tienen nueva jornada laboral. Desde ahora deberán cumplir 1.620 horas al año, aunque parte de ellas se compensarán con coeficientes reductores, es decir, habrá turnos, por ejemplo los fines de semana, que valdrán más si los trabajan.

El alcalde, Francisco Fragoso, asegura que en la practica este cambio, que defendió que han tenido que realizar para adaptarse a la ley, solo supondrá dos o tres días más de trabajo al año para la mayoría. Los municipales, sin embargo, rechazan la medida y medio centenar ha audido al Consistorio para protestar en el pleno extraordinario que aprobó sus nuevas condiciones.

Los agentes se reunieron a las puertas del salón de plenos para pitar y aplaudir a la entrada de los concejales. Tras el arranque del pleno continuaron con sus protestas desde la Plaza de España. El representante del sindicato Aspolobba, Francisco Díaz, aseguró que el Consistorio se ha negado a negociar y que, por ello, acudirán a los tribunales.

Al término del pleno, el alcalde de Badajoz defendió la aprobación de la nueva jornada. «Honradamente creo que es un magnífico acuerdo. Hemos hecho un esfuerzo por asumir la mayoría de las reivindicaciones que, por parte de los sindicatos, se nos habían transmitido».

En 2015 hubo un acuerdo laboral entre el Ayuntamiento y la Policía Local, pero según ha explicado el equipo de Gobierno, no se pudo poner en marcha porque no contaba con el visto bueno de la Intervención Municipal. El año pasado el sindicato USO acudió a los juzgados y una sentencia determinó que la jornada laboral de los agentes locales era insuficiente y no cumplía con la legislación. Los funcionarios públicos deben cumplir con el mínimo de 1.620 horas al año.

Ante esto, según ha indicado el alcalde, han tratado de poner en macha un sistema similar al de la Policía Nacional «En un 95% y en algunas cuestiones, mucho más beneficioso por petición de los sindicatos». Fragoso puso como ejemplo que cada jornada de los municipales no valdrá 8 horas, sino 8,5 horas para compensar la entrada a su puesto.

En la práctica, según detalló durante el pleno la concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, los agentes pasarán de cumplir algo más de 1.100 horas al año a 1.300. El resto, hasta las 1.620 que marca la ley, se compensarán con un coeficiente reductor. Esto supone que habrá jornadas de trabajo que valdrán más horas. En concreto, las noches entre semana valdrán por 1,35 de jornada y un turno de fin de semana equivaldrá a 1,75.

Respuesta de la oposición

El PSOE rechazó la medida. Su portavoz indicó que es una imposición del equipo de Gobierno sin negociación con los policías. El concejal socialista Fernando Carmona también resaltó que ni un solo sindicato de los cinco que representan a los agentes (CSIF, USO, UGT, CC OO y Aspolobba) ha aceptado estas condiciones.

Por su parte, el edil de Podemos Fernando de las Heras recriminó a los populares que hayan empeorado el conflicto . «Puede evolucionar en un cáncer que haga imposible trabajar a la Policía», añadió. El concejal no adscrito Luis García-Borruel también se opuso porque considera que la nueva jornada imposibilita la conciliación laboral y familiar de los municipales. Por último la edil de Ciudadanos Julia Timón recriminó al grupo de Gobierno la tardanza, pero aplaudió el contenido de la resolución.

Timón fue el único voto favorable junto con los 12 concejales del PP que asistieron, ya que la edil de Hacienda, Mari Paz Luján, continúa de baja. PSOE, Podemos y Borruel se opusieron por lo que el alcalde hizo uso de su voto de calidad para desempatar. No hizo falta este trámite en la otra votación del pleno extraordinario. Todos los grupos apoyaron el acuerdo laboral entre Ayuntamiento y los bomberos que da el visto bueno al nuevo sistema de localización.

Se trata de un complemente salarial de 150 euros al mes que sirve para que los efectivos cumplan una serie de turnos de refuerzo, en los que deben estar localizados en caso de emergencia. Si los llaman deben llegar a su puesto en menos de 45 minutos.