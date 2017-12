Badajoz invierte 10,7 millones en cambiar el alumbrado El concejal de Modernización, Jesús Coslado, defiende el concurso de adjudicación de las ledes. :: pakopí Con los votos de PP y Cs, el Ayuntamiento de Badajoz aprobó ayer el contrato para sustituir las luces tradicionales por leds. Podemos lo denunciará a la Fiscalía ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Viernes, 29 diciembre 2017, 09:55

Luz verde al contrato más cuantioso de los que el Ayuntamiento tiene entre manos. Se trata de 19 lotes por los que 17 empresas cambiarán el alumbrado público para sustituir las luces tradicional por ledes. Cada lote se corresponde a una de las 19 zonas en las que se ha dividido la ciudad. Suman 10,7 millones de euros y el pleno autorizó ayer su adjudicación.

Lo hizo con la mayoría que suman PP y Cs, dado que PSOE, Podemos y el edil no adscrito, Luis García-Borruel, estuvieron en contra. Los socialistas consideran que el concurso ha estado amañado. «Entiendo que el pliego está dirigido a un fabricante determinado (Philips) y debería existir libertad para que la empresa elija el sistema, ya que condiciona el precio», dijo el edil socialista Pedro Miranda, quien también preguntó qué hará el Ayuntamiento con las luces tradicionales que van a retirarse.

Para el PSOE, hay temas más urgentes en Badajoz que la modernización del alumbrado público a los que dirigir el esfuerzo político.

«Eso es expandir la mierda», respondió Fragoso a las acusaciones de Remigio Cordero Coslado defiende que las mesas de contratación están formadas por funcionarios municipales

Podemos fue un paso más. Su portavoz, Remigio Cordero, anunció que llevará toda la documentación de este procedimiento a la Fiscalía para que abran diligencias informativas. Cree que no queda garantizado que una empresa o alguien no haya dirigido la adjudicación desde fuera del Ayuntamiento. Por este motivo votaron en contra de la adjudicación y, también, presentarán la documentación en la fiscalía. Entre sus argumentos se encuentra un escrito firmado por nueve ingenierías que no recomendaban que el pliego permitiera bajas económicas superiores al cinco por ciento.

Cabe recordar que una empresa presentó una alegación al primer pliego de condiciones y el tribunal administrativo de recursos contractuales de la Junta de Extremadura lo tumbó porque no valoraba las ofertas económicas. El segundo pliego, que es el que rige la adjudicación formalizada ayer, sí valora las ofertas económicas.

Cordero advierte de que solo hay bajas del cinco por ciento en los lotes a los que se ha presentado más de una empresa, mientras que en aquellos en los que ha concurrido una única firma, la baja es inferior al cinco por ciento. Considera, de esta forma, que se deberían haber permitido bajas mayores al cinco ciento para favorecer la competencia y, en consecuencia, el ahorro.

Almendralejo

En algunos momentos del debate, Cordero hizo alusiones a las investigaciones de la UCO que llevarán al alcalde de Almendralejo José García Lobato (PP) a declarar ante la Audiencia Nacional como investigado (antes imputado) por la gestión del contrato de eficiencia energética dentro del sumario del caso Púnica. Dicho esto, añadió que tal vez no tenga paralelismo lo ocurrido en Almendralejo con el contrato que ayer se aprobó.

Las dudas planteadas enervaron a Fragoso: «Eso es expandir la mierda, la mierda, la mierda, la mierda... Nada tiene que ver más allá de manchar la dignidad... Igual que ni usted ni la número uno al Congreso tiene nada que ver con la detención por pornografía infantil de su número uno al Senado. No se puede jugar con la dignidad de la gente», dijo.

El concejal de Infraestructuras, Jesús Coslado, replicó a Remigio Cordero que le contestará en el juzgado si su denuncia en la fiscalía prospera. Pero también le pidió que entregue su acta de concejal si ese procedimiento no sale adelante. Tanto Coslado como la portavoz de Cs, Julia Timón, hicieron hincapié en que la mesa de contratación que ha adjudicado los 19 lotes está formada por funcionarios municipales. A este órgano no pertenece ningún político.

El Ayuntamiento espera que la sustitución pueda comenzar entre enero y febrero. Este contrato está financiado con un préstamo a interés cero gracias a la línea de financiación europea Jessica-Fidae. Según Coslado, los 10,7 millones de euros suponen el importe más alto de este fondo concedido a una ciudad española. Un total de 33 empresas presentaron ofertas, aunque solo 25 optaron realmente a los 19 lotes. De ellas, 17 firmarán los contratos en los próximos días.

El alcalde plantea ahora invertir en los poblados los casi 400.000 euros que suman las bajas económicas de los contratos. El Ayuntamiento preguntará a Europa si puede usar el dinero que se ahorra para comprar ledes que serían instalados en los poblados por el servicio municipal. Si no es posible, solicitarán otra línea de financiación para modernizar también las luces de las pedanías.

Este macrocontrato persigue un doble objetivo: reducir la contaminación y ahorrar la factura de la luz. Se estima que el ahorro rondará los 800.000 euros anuales.