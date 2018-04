Apnaba, sin plazas residenciales para las personas con autismo Sede actual de Apnaba en la ciudad, junto al parque Bioclimático. :: hoy La asociación busca financiación para construir su nueva sede porque los recursos se han quedado pequeños en la ciudad NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 8 abril 2018, 09:54

El pasado lunes fue el Día Mundial del Autismo. La asociación de padres de personas con autismo de Badajoz (Apnaba) lo iban a celebrar ayer con una jornada que iba a teñir de azul el Paseo de San Francisco, ya que este es el color de este trastorno, pero la amenaza de mal tiempo les obligó a sus pender las actividades que los socios de esta entidad tenían preparadas para dar visibilidad y concienciar sobre las personas que sufren TEA (trastornos del espectro autista). Celebraciones aparte, este colectivo tiene una cuenta pendiente desde hace años en Badajoz, necesita una nueva sede porque sus recursos se han quedado pequeños.

Una de las mayores preocupaciones de las familias con miembros con TEA en la ciudad es la falta de plazas residenciales. Apnaba cuenta con una sede junto al parque Bioclimático, pero se ha quedado muy pequeña para la demanda que existe actualmente en la ciudad. En este edificio ofrecen plazas escolares para los niños con autismo, centro de día y también plazas residenciales. Pedro Trenado, director-gerente de la asociación, asegura que los recursos están al límite y que hay familias en lista de espera. Solo cuentan con 11 plazas residenciales y 18 en el centro de día mientras que actualmente atienden a 200 personas en la ciudad entre todos sus servicios. Cuentan con un concierto con el Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia).

El problema, según detalla Trenado, es que las personas afectadas por este trastorno van envejeciendo, así como sus parientes. Los TEA suponen una dependencia, pero no acortan la esperanza de vida de los afectados. Esto supone que hay familias que ya no pueden ocuparse de ellos o incluso asociados que han perdido a sus padres y necesitan una plaza residencial. «Tenemos en caso de dos hermanas que están tuteladas por la Junta porque no tienen familia y están con nosotros», detalla el gerente. «Cada vez podemos encontrarnos con más casos así».

Las estadísticas apuntan a que uno de cada cien nacimientos serán diagnosticados de TEA. No se sabe con seguridad si se debe que estas patologías se extienden o si es que actualmente se diagnostican con mayor precisión. Sea como sea, los expertos advierten que harán falta recursos para los afectados.

No quieren irse de Badajoz

Trenado relata que las personas que están en lista de espera para ocupar una plaza residencial prefieren esperar a quedarse con la alternativa. «Porque pueden mandarles fuera, a Navalmoral de la Mata, por ejemplo. Para la familia es un disgusto que se marche lejos y para la persona es un desarraigo porque, imagínate, a lo mejor lleva 30 años con nosotros, desde niño», añade el director-gerente de Apnaba.

Por eso, dice Trenado, hay muchas familias en Badajoz cuyo futuro depende de que se construya una nueva sede y que tienen todas sus esperanzas puestas en que lo logren. Se trata de un proyecto que llevan años impulsando, pero que no acaba de hacerse real.

La ubicación para su nueva sede y la estructura que tendrá ya la tienen. En 2016 la Diputación de Badajoz les cedió un terreno en Valdepasillas, frente a la nueva comisaría de la Policía Local y poco después Liberbank aportó fondos para poder hacer el proyecto básico, que ya fue aprobado por el Ayuntamiento pacense. Ahora queda pendiente la mayor partida presupuestaria. Calculan que necesitan unos 4 millones de euros para encargar el proyecto de ejecución y para llevar a cabo las obras.

Para lograrlo, explica Pedro Trenado, continúan en conversaciones con varias entidades y administraciones. Su esperanza es lograr los fondos y acelerar el proceso porque, admite, la necesidad de plazas es cada vez más urgente.

Cuando Apnaba cuente con su nuevo edificio, mantendrá su sede actual como colegio y así podrá dar más espacio a los niños. En el inmueble de nueva construcción pasarán de tener 11 a 48 plazas residenciales y aumentarán en 96 las disponibles en el centro de día.

Rompiendo barreras

Mientras ponen sus esperanzas en lograr este objetivo, los socios de Apnaba habían preparado ayer una jornada en tono festivo en San Francisco con el objetivo de transmitir su mensaje, el mismo lema que en 2017, 'Rompiendo barreras por el autismo'. No pudo ser, pero el texto del manifiesto nacional que iban a leer en público es muy claro: «Las personas con autismo se enfrentan a numerosas barreras a la hora de disfrutar de sus derechos fundamentales y de formar parte plenamente de la comunidad. Las barreras a las que se enfrentan varían en función de cada individuo y de sus necesidades específicas».

«Para el movimiento asociativo del autismo es muy importante que la sociedad entienda cuáles son esas barreras porque eso permitirá una mejor adaptación a sus necesidades y reforzará la inclusión de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad», destacan desde este colectivo que, en Badajoz, sigue esperando un empujón para poder atender a los que lo necesitan.