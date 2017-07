Los aparcamientos que la crisis se llevó Los proyectos de San Roque, el hospital Infanta Cristina, las calles Prim, Stadium y Alconchel, así como Sinforiano Madroñero no han salido adelante ROCÍO ROMERO Badajoz Lunes, 3 julio 2017, 07:33

Hace nueve años Badajoz no había sentido aún la crisis y los proyectos se anunciaban como churros. Entre los más ambiciosos, una red de aparcamientos en puntos claves de la ciudad.

De los diez anunciados en 2008, solo salieron adelante la ampliación de Menacho y el de la Plaza de Conquistadores, que abrirá dentro de varias semanas tras diez años en obras. Otros dos proyectos se han adaptado a la realidad económica y se han quedado en estacionamientos al aire libre. Son los del baluarte de San Pedro, junto al Campillo, y el que se ha habilitado en las traseras de Carrefour de Valdepasillas.

El concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, ha dicho esta semana que están dispuestos a oír a las empresas que estuvieran interesadas en estas instalaciones, pero de momento no tiene ninguna de estas ideas sobre la mesa.

La fórmula elegida en su día para los seis estacionamientos que se han quedado en el papel es la misma del aparcamiento de Conquistadores. Esto es, una empresa privada construye la dotación con dinero privado en suelo público mediante concesión administrativa. El negocio está en la explotación posterior, generalmente durante 40 años, hasta entregar el parking al Ayuntamiento pasado ese periodo.

El objetivo es descongestionar el tráfico y sacar vehículos de las calles. Por eso se querían facilitar estacionamientos en distintos puntos de la ciudad. En el centro se estudiaron dos: en la calle Prim, que los comerciantes de Menacho y Santo Domingo reclaman ahora, y el de la calle Stadium. Para construir este último se realizaron las catas arqueológicas y se pidió un informe a Patrimonio. Hace años, una empresa se interesó por edificarlo bajo el Salto del Caballo y ampliarlo posteriormente hacia las pistas deportivas, pero el Ayuntamiento quería precisamente lo contrario. La compañía Sidecu presentó a principios de esta década otro proyecto para invertir 5,1 millones de euros, construir el garaje y crear un complejo deportivo que incluyera piscina donde hoy están las viejas pistas. Pero no se ha sabido más.

El aparcamiento de la calle Prim salió a concurso en 2008 y solo se presentó GEA-21 S.A. y AGG Occidental Empresa Constructora. Sin embargo, ni llegó a firmar el contrato de una propuesta de 2,5 millones de euros. El Ayuntamiento anunció que iba a recuperar el proyecto en 2012, pero tampoco se han tenido más noticias.

En Valdepasillas se han quedado por el camino otros dos: Uno en Sinforiano Madroñero y otro en las inmediaciones de Tráfico.

En el primero se planteó una infraestructura subterránea bajo los entrantes que forma a ambos lados de la avenida con las calles Ángel Quintanilla Ulla y Eladio Salinero de los Santos. Joca presentó el estudio de viabilidad, pero quedó estancado. Igual pasó con el previsto en la plaza de Alconchel, en las inmediaciones de Tráfico. La iniciativa no llegó a cuajar.

En San Roque también se previó otro garaje bajo la plaza Pablo Parejo. El Ayuntamiento encargó el estudio geotécnico en 2008, pero el Gobierno local consideró en 2012 que la demanda no justificaba la inversión. Uno de los argumentos fue que la Ciudad de la Justicia se retrasaba. El edificio está en construcción y se espera que reúna a todos los juzgados en 2019, pero en el Ayuntamiento no se ha vuelto a hablar de esta infraestructura.

Hospital Infanta Cristina

El sexto estancado no dependía del Ayuntamiento, sino del Servicio Extremeño de Salud (SES). La Junta de Extremadura proyectó crear un edificio de dos plantas en el recinto del hospital Infanta Cristina que proporcionara 1.500 plazas. Pero suspendió el proceso once meses después de convocar el concurso de construcción al que se presentaron dos empresas. Alegaron que la situación económica había cambiado y que, por tanto, las condiciones del concurso también debían modificarse. No se ha sabido más, aunque sí se sabe que en los próximos años será aún más complicado aparcar en el complejo hospitalario porque la nueva Facultad se levantará sobre parte de los aparcamientos actuales.