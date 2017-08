«A mis 100 años sigo leyendo el HOY» Ángela Rodríguez posa sujetando un ejemplar de HOY. :: casimiro moreno Ángela Rodríguez cuenta las anécdotas que ha vivido durante su larga vida I La centenaria pacense rompe las reglas de un siglo marcado por las guerras, el machismo y una sociedad analfabeta SOLEDAD RODRÍGUEZ Domingo, 20 agosto 2017, 08:32

«Recuerdo perfectamente cuando la Guerra Civil llegó a Badajoz. Yo estaba con una amiga en el parque de Castelar y de repente comenzamos a escuchar tiros. Mi amiga y yo salimos corriendo hacia nuestras casas y cuando llegué a la mía los guardias no me dejaban entrar».

Así es como Ángela Rodríguez García, una centenaria pacense, cuenta el inicio de lo que para ella fue una de las peores épocas de su ya larga vida, la Guerra Civil española, que fue la causante de la muerte de cientos de miles de personas. Entre ellas, la de su tío, ejecutado en las tapias del cementerio durante la matanza que tuvo lugar en Badajoz en agosto de 1936.

Ángela aparenta menos años de los que realmente tiene. Además, a pesar de su edad, es capaz de andar sola ayudada por un bastón. Pero sí necesita de ayuda para levantarse o realizar otras tareas.

Durante un viaje a Lisboa, el famoso pintor Adelardo Covarsí tuvo que curarle una herida

Aunque la edad ha hecho mella en su visión puede leer perfectamente. Pero reconoce que cada vez le cuesta más entender las pequeñas letras con las que se escriben los periódicos. Posee una memoria sorprendente que le permite recordar fechas, nombres y situaciones con absoluta claridad y ha tenido una larga vida repleta de anécdotas que poder contar a sus nietos y bisnietos.

Ángela Rodríguez nació en Badajoz el 16 de mayo de 1917, año en el que los bolcheviques emprendieron la revolución rusa liderada por Lenin y la primera Guerra Mundial ya estaba más que avanzada. Durante este mismo año, España vivió una de las peores crisis de su historia acompañada por la Huelga General Revolucionaria convocada por la UGT y el Partido Socialista durante la monarquía de Alfonso XII, que gobernó hasta la proclamación de la Segunda República en 1931, cuando la pacense Ángela Rodríguez tenía 14 años.

Vivió junto con sus padres y sus ocho hermanos en el edificio de lo que era entonces el Gobierno Civil de la ciudad. «Nosotros le pisábamos la cabeza al 'gobernante' (en referencia al gobernador civil), mi casa estaba justo encima de la suya» explica con cierta sorna.

Rodríguez recuerda perfectamente cómo eran las calles de la ciudad en esa época y se sorprende del cambio que ha ido sufriendo Badajoz con el paso de los años.

En su niñez Ángela Rodríguez fue afortunada y pudo tener una educación básica, por lo que aprendió a escribir y a leer. Además sus padres le permitieron asistir a la Escuela de Artes y Oficios donde ganó un concurso de dibujo lineal que le permitió viajar a Lisboa. Y es aquí, en la capital portuguesa, donde le ocurrió una de las experiencias más curiosas de su vida.

La centenaria explica que el día antes de partir tuvo un pequeño accidente y como consecuencia se hizo daño en el dedo índice.

«No quise decirle nada a mis padres porque quería ir a Lisboa» cuenta riendo. Así que, una muy joven Angela Rodríguez, emprendió su viaje junto a más compañeros y profesores de la escuela de Arte. «Al llegar a Lisboa me dolía demasiado y se lo conté al director de la escuela, que tuvo que curarme el dedo».

La parte más llamativa de esta historia radica en que en esa época el director de la Escuela de Arte era el famoso pintor Adelardo Covarsí, que fue quien tuvo que atenderla.

En un siglo tan complicado como fue el XX, Rodríguez tuvo que soportar los pesares de la época. «Entré a trabajar con 22 años en Las Tres Campanas (que entonces era una especie de grandes almacenes). La gente nos miraba mal por ser mujeres, en esa época no estaba bien visto que trabajásemos» explica.

En Barcelona

Finalizada la contienda civil, Angela Rodríguez abandonó su empleo y su ciudad natal para acompañar a su marido militar hasta Barcelona, donde vivió algunos años. Posteriormente, volvió a hacer las maletas, esta vez para dirigirse a Ciudad Real, donde pasó algunos meses. Su periplo siguió por Andalucía y finalmente volvió a su Badajoz natal, de donde asegura que no se moverá. «Cuando me casé no teníamos dinero, tuvimos que vivir en Barcelona junto con otra familia» rememora.

Además de llevar una vida nómada, Rodríguez también ha invertido parte de su tiempo en conocer lo que había más allá de la Península y ha conocidos lugares como Ceuta o las Islas Canarias.

Esta mujer, que ahora vive en su ciudad natal pasa la mayor parte del tiempo en su hogar. Ángela es una apasionada de la lectura, a sus 100 años le encanta leer el HOY, que cada día le llevan a casa, pero no duda en salir de ella si es para asistir a la peluquería, ya que a pesar de los años no ha abandonado la idea de sentirse y verse guapa.

Según cuenta, ella come absolutamente de todo, lo que es esencial para alcanzar el centenar de años. Además está totalmente al día y es conocedora de las nuevas tecnologías. Aunque no posee ningún 'smartphone' o dispositivo electrónico, opina que son objetos muy útiles aunque opina que hay que usarlos con moderación.