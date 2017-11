Animal Souls, el alma animal de Ángel Comerón 02:19 La exposición 'Animal Souls' puede visitarse durante todo el mes de noviembre en el centro comercial El Faro MARTA MUÑOZ Lunes, 6 noviembre 2017, 07:56

«Mis inicios fueron muy difíciles. Nadie confiaba en mi». Así relata el joven pacense Ángel Comerón sus primeros pasos en el mundo de la ilustración. Sin embargo, a día de hoy, el dibujo se ha convertido en su modo de vida, ya sea tatuando la piel de sus clientes o liberando su imaginación para, posteriormente, plasmar sus creaciones en papel.

Durante su corta vida en el mundo del arte, solo tiene 23 años, ha participado en numerosas exposiciones colectivas en distintos puntos del mapa nacional, así como en su tierra. Pero no es hasta ahora cuando le ha surgido la oportunidad de demostrar su talento.

En 'Animal Souls', el nombre de su primera exposición personal, Comerón hace una búsqueda en el interior de la persona para encontrar su animal. “Cada persona se identifica con un animal porque todos tenemos uno interno. Yo pregunto cual es su animal favorito y luego lo caracterizo como yo creo , pensando, en como es esa persona”, afirma el artista.

Los dibujos se han realizado con dos técnicas diferentes, una parte a bolígrafo y otra con pintura digital (tableta gráfica). Sin embargo, el extremeño no puede esconder su admiración por el uso del 'boli' en sus creaciones. «El bolígrafo es una técnica que me llena mucho ya que soy muy desastroso y así me puedo expresar con los trazos. Cada uno tiene su técnica y cada cual encuentra la suya, te atrapa aunque, a lo largo del tiempo, vas cambiando. Puedes empezar con el lápiz y, a lo mejor, dentro de 30 años pruebo el óleo y soy un loco de esta técnica», admite Comerón.

Una de sus obras preferidas es la de una chica que porta un gorro en forma de oso. Esa fue casi como un reto para él. «Me costó mucho sacar los tono», afirma, ya que es daltónico y utilizó tres colores de bolígrafo, azul, negro y verde.