La Alcazaba de Badajoz acogerá el 27 de julio el concierto 'Love the 90's'
REDACCIÓN / EFE Jueves, 22 febrero 2018, 20:34

La Alcazaba de Badajoz volverá a acoger un gran concierto este verano. Será el 27 de julio, el día en el que pare en Extremadura la gira ‘Love the 90's’. Se trata de un espectáculo con varios artistas que homenajea la música de esa década y que tuvo mucho éxito en su primera gira en 2017.

La Alcazaba no suele acoger grandes eventos. En los últimos años solo se ha reservado para la celebración de la fiesta de Los Palomos. También el festival de música Contempopránea tuvo su sede en julio en el recinto árabe, pero finalmente dejó de celebrarse en Badajoz y mantiene su ubicación habitual en Alburquerque. Este verano volverá a celebrar un gran concierto.

En 2017 el espectáculo ‘Love the 90’s' contó con artistas como Chimo Bayo, Jenny from Ace of Base, Technotronic, 2 Unlimited, Snap!, Corona, OBK, ICE MC, Whigfield, Rebeca, New Limit, Sensity World o Tina Cousins. En este 2018 el cartel aún no está confirmado.

Según la organización, el festival, que en 2017 reunió a 70.000 espectadores, contará en su cita de Badajoz con un cartel conformado por «míticos artistas nacionales e internacionales» que se darán a conocer el próximo 28 de febrero, fecha en la que también saldrán a la venta las entradas.

La edición 2018 de la gira trae como novedad un nuevo escenario creado por la empresa Pixelmap Studios, responsable de los realizados para este evento en 2017, o para la discoteca Space Ibiza y los festivales Dreambeach o Arona Summer Festival. Además, se potenciarán todos los elementos y ritmo del show, aún más espectacular, afirman sus responsables.

La gira 2018 visitará 15 ciudades, algunas de las cuales, como Madrid (13 de mayo) y Valencia (3 de junio), han agotado las entradas cinco meses antes de su celebración. Además, 'Love the 90’s' dará por primera vez este año el salto internacional con su primer concierto fuera de España, que será presentado oficialmente en las próximas semanas.