La alcaldesa de Santa Amalia se opone a retirar los vestigios del franquismo Mausoleo en el cementerio de Santa Amalia. ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 9 enero 2018

Santa Amalia no tiene riesgo de perder las subvenciones de la Diputación si mantiene los restos franquistas que la comisión de expertos ha encontrado en el pueblo. La institución solo le realiza dos recomendaciones, una sobre el cambio de nombre de la calle que homenajea a Juan Andújar (alcalde y amaliense de honor en 1988) y la petición para que trasladen la Cruz de los Caídos al cementerio. La carta que ha recibido su alcaldesa, Maricarmen Barroso, de la Diputación no la obliga a borrar los restos. Y ella va a mantenerlos. En un Pleno celebrado la pasada semana, la mayoría del PP votó en contra de atender las recomendaciones de la Diputación.

Pero Santa Amalia hizo su propio catálogo, no esperó a tener el de la Diputación. Y en él está la polémica, dado que incluyó el mausoleo en honor a los represaliados por el franquismo que existe en el cementerio. La alcaldesa segura que eso también es un vestigio de la insurrección, la Guerra Civil y la posterior dictadura. Y, por este motivo, forma parte del documento.

Sin embargo, en el periodo en que ha estado expuesto al público, ha recibido veinte alegaciones a que ese monumento se incluya en el catálogo. Todas han sido rechazadas por el pleno del Ayuntamiento, gracias a la mayoría del PP.

Según el PSOE, 18 de esas alegaciones proceden de Francia, una de un particular y otra más de la Asociación Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Santa Amalia. Estas objeciones apuntan, al igual que los socialistas, que la inclusión de esta placa es contraria a la Ley de Memoria Histórica porque hace referencia a los represaliados.

El PSOE indica que el mausoleo contiene los restos de ocho amalienses que fueron encontrados en una fosa común asesinados durante la represión franquista. La placa contiene los nombres de muchos vecinos represaliados y que aún no han sido encontrados. De ahí que el PSOE asegura que es el lugar que los familiares tienen para homenajearles hasta que encuentren sus restos.

«Me niego a cambiar ni una sola coma del mausoleo ni nada que tenga que ver. Afecta a la sensibilidad de muchas personas», opina la alcaldesa.

¿Qué dice la comisión?

El de Santa Amalia no es el único mausoleo en la provincia. Hay otros similares en Castuera, La Albuera, Medina de las Torres, Hornachos y Valencia del Ventoso.

La comisión de expertos, por su parte, indica que no se pide borrar nada de los cementerios. En declaraciones a HOY realizadas en diciembre, el portavoz de la comisión, Manuel Candalija, se mostró en contra de retirar los mausoleos republicanos. «La ley dice que se tratan todos los vestigios de levantamiento militar, guerra civil y exaltación del franquismo. Hay simbología franquista en algunos cementerios, como en Navalvillar de Pela, y no se obliga (a quitarlos). Los cementerios no se van a tocar. El bando republicano no incumple la Ley. Siempre es el bando sublevado, que es el que rompe con la Constitución. Y esto es lo que dice la Ley nacional».