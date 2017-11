Fragoso dice que los cambios que pide el mercadillo son injustos para otros comercios

badajoz. El alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, descartó ayer que el Ayuntamiento rebaje las tasas que pagan los vendedores del mercadillo. Indicó que sería injusto para el resto de comerciantes de la ciudad.

«Lo que no paguen ellos, lo tiene que pagar el resto de la ciudad y crisis hay para todos. Para el tendero que paga su IBI, por ejemplo. La ciudad les cede gratuitamente parte de su terreno y ellos contribuyen a los gastos, pero la ciudad no gana un duro, al revés, nos cuesta dinero», aseguró Fragoso, que dijo que las tasas no cubren los gastos que genera el mercadillo y destacó que, además, en Badajoz hay dos. «El resto de los comerciantes me podrían decir que, como les va mal, que les paguemos el alquiler», recriminó.

Fragoso también insistió en que las tasas dependen de la normativa fiscal y que no tienen nada que ver con la ordenanza de mercadillos que está pendiente de ser aprobada. Hoy se celebra una Comisión de Comercio que debía dar el visto bueno a esta normativa, pero el lunes la oposición anunció que intentará paralizarla para seguir negociando con Acaex, la asociación de comerciantes ambulantes.

A este respecto el alcalde indicó que no tiene inconveniente en que se retrase un mes la ordenanza, pero aseguró que el acuerdo que habían alcanzado los grupos antes de que la oposición diese marcha atrás era razonable.

Fragoso detalló ayer que hay peticiones de Acaex que serían injustas. Aseguró, por ejemplo, que los vendedores quieren que el traspaso de licencias sea libre y sin control y el alcalde cree que eso daría pie a que se especulase con estos títulos, a que se pagase por ellos bajo cuerda.

También advirtió que los vendedores actuales quieren tener prioridad para ocupar los puestos que se queden libres mientras que el Ayuntamiento apuesta porque se abran a nuevos demandantes.