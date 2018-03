La agilidad de Carmen y la puntería de Sole 01:06 PAKOPÍ A la oferta lúdica de baile, gimnasia y cante se unen charlas sobre seguridad y salud La Feria de los Mayores espera a 40.000 visitantes en Ifeba hasta el próximo domingo ANTONIO GILGADO Badajoz Viernes, 9 marzo 2018, 08:15

Manuel Luengo es el único bailarín del grupo de coros y danzas de Gévora. Los hombres, dice, no tienen tiempo o les da reparo. Empezó con las jotas cuando se prejubiló a los 64 años. Ahora tiene 67 y ya baila en modo avanzado.

Carmen se baja de la bici estática, se tira al suelo boca arriba y hace una voltereta hacia atrás. Viuda desde los 64, el deporte le ha servido como válvula de escape. Tres días a la semana 'spinning', dos natación, rutas senderistas cada domingo y ahora se ha enganchado al bádminton. Soledad Gil superó una leucemia hace una década. Roza los ochenta y es una fija cada mañana en el pabellón Nuria Cabanillas. Ayer probó suerte en Ifeba con una carabina de aire comprimido. «Tengo más años que los polvorones, pero buen pulso».

Soledad, Manuel y María del Carmen llegaron ayer a primera hora a Ifeba con una agenda maratoniana. Baile, cante, talleres, más baile, más cante y hasta con tiempo para renovar el DNI o asistir a charlas informativas de seguridad que imparte la DGT o de salud del SES. En los aparcamientos se amontonaban los autobuses con socios de los hogares de mayores de toda la región y Portugal. La organización estima que hasta el domingo pasarán por los dos pabellones 40.000 visitantes.

Hasta el recinto ferial llegan en autobuses usuarios de los hogares de toda la región

Tras 21 ediciones, la feria ha ido sumando contenidos y refleja en pocos metros cuadrados la actividad diaria que hay en los centros de mayores de la ciudad. Manuel, por ejemplo, tiene que volver otra vez el domingo por la tarde. Le toca actuar con Revellines, una agrupación de la Universidad Popular que defiende a la jota extremeña. «Yo animo a todo el mundo a conocerla. Es parte de nuestra cultura». Lo dice alguien que se metió en el folklore después de pasarme media vida conduciendo un autobús. «Quería dedicar mi jubilación a algo que me gustase». Aunque no todo es fiesta. A la una y media, con el fajín rojo aún en la cintura, salió corriendo para recoger a su nieto al colegio.

Si a Manuel le pierde El Candil, a Carmen el deporte. Ifeba también muestra este fin de semana parte de las escuelas deportivas de mayores. Entre las doce y la una, el segundo pabellón se llenó de camisetas rosas a ritmo del compás que marcaba la monitora. 50 minutos doblando las rodillas, subiendo los brazos y estirando los hombros.

Carmen ni llegó a sudar con este aperitivo. En cuanto terminó, cogió la raqueta de bádminton y echó unos puntos sobre la red. A los 66 años desparrama vitalidad. No exagera cuando dice que ella misma carga el saco de cuarenta kilos con el que alimenta a sus gallinas. «Y si tengo que hacer una casa también me pongo. No tengo problemas». Carmen lleva ya varias ediciones acudiendo a Ifeba, aunque este año ha estado a punto de cambiar por una manifestación para pedir pensiones más altas. «Vivo sola, cobro seiscientos euros y no pongo la calefacción en casa porque se te van 150 euros». Se apunta a la reivindicación porque no entiende que la rebaja social en la factura sea al consumo y no la factura total. «Una persona sola consume muy poca luz, el 20% debería ser también para los impuestos. De esa forma podría poner la calefacción en casa».

Menos intensa es el día a día de Antonio Ventura. Contable durante más de cuarenta años en una empresa agrícola, colgó la calculadora y se acercó hasta el hogar de mayores del Casco Antiguo porque buscaba jugadores de ajedrez con cierto nivel. «Me cansé de ganar a mis hijos y mis yernos». Ayer, no se levantó del tablero en toda la mañana. «Tres de tres», decía riéndose mientras señalaba a su contrincante casi sin fichas negras en pie. La jubilación, sentencia, es mucho más que paseos mañaneros y viajes del Imserso. «Uno tiene más tiempo para reflexionar».