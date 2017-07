CHG no actuará contra el nenúfar hasta que la Junta se pronuncie sobre los herbicidas Imagen tomada ayer de la extensión de nenúfar mexicano que afecta al tramo urbano del río / JV. ARNELAS El organismo triplicará el dispositivo de lucha contra el camalote que este verano no ha penetrado en el tramo urbano del río MIRIAM F. RUA Jueves, 27 julio 2017, 23:36

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) no actuará contra la plaga de nenúfar mexicano hasta que la Junta de Extremadura no se pronuncie sobre el uso de herbicidas para su tratamiento. José Martínez, director técnico del organismo, dijo ayer a HOY que «ante la polémica que se formó hemos decidido no actuar hasta que la autoridad competente tome alguna determinación al respecto».

La polémica a la que se refiere viene porque uno de los componentes químicos del tratamiento es glifosato y pese a que se ha aplicado en pequeñas dosis y que las muestras obtenidas del medio acuático tras su aplicación, confirma Martínez, no han dejado rastro de los herbicidas, el organismo gestor de la cuenca del Guadiana ha decidido interrumpir el tratamiento.

Esto supone que desde mayo, que se aplicaron los herbicidas, la CHG no actúa contra la plaga de nenúfar mexicano. Martínez argumenta que los métodos usados anteriormente como las mantas para evitar que la luz favoreciese el crecimiento o su retirada con máquinas no han dado resultados y que ahora es imposible vaciar el embalse. Frente a esto, añade, los fitosanitarios «aparentemente sí han dado resultado».

Este año las enormes manchas de plantas que colonizan los márgenes y las isletas del tramo urbano del Guadiana a su paso por Badajoz son de nenúfar mexicano. El director técnico de la Confederación calcula que puede haber entre 20 y 30 hectáreas de la planta invasora en estos momentos.

En cuanto al camalote, explicó que se están haciendo labores de vigilancia y ahora mismo, los tramos urbanos de Badajoz y Mérida están libres de esta planta. De momento, dijo está retenido en las barreras colocadas aguas arriba y desde ahí lo están retirando del río.

Precisamente, la CHG anunció ayer en nota de prensa que aumentará, a partir de agosto, su dispositivo de lucha contra la especie invasora del camalote en el tramo medio del río Guadiana mediante la contratación de nuevo personal de refuerzo, hasta triplicar los actuales, y la adquisición de medios.

Este incremento de medios se produce gracias a la aprobación, por parte del Ministerio, de una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa por un importe de 3,7 millones de euros y una duración de un año. El dispositivo humano se triplicará, al pasar de 30 a 92 personas, para controlar el crecimiento de la planta invasora presente en el río.

Asimismo, se aumentará el número de embarcaciones y barreras en los puntos de más afectación, como son Medellín, Valdetorres, Valverde de Mérida, Miralrío y las proximidades de Badajoz.

Con este operativo se quiere contener la invasión en el río, mediante el incremento de la capacidad de extracción de la planta con el fin de reducir grandes concentraciones de material en el lecho y evitar cualquier daño de carácter medioambiental y social.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana resalta que continúa de forma permanente e ininterrumpida con los trabajos de control y lucha contra el camalote en el río.

En estos momentos se trabaja con personal propio: unos 30 trabajadores, 12 embarcaciones, dos vehículos anfibios y tres equipos de maquinaria en las zonas de Medellín, Miralrío y entorno de Badajoz.