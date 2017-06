La CHG achaca a la estación de bombeo de San Roque los malos olores del Rivillas Estación de bombeo de San Roque. :: / José Vicente Arnelas Los técnicos han inspeccionado la zona tras las quejas de los vecinos, pero a falta de varios análisis no creen que haya vertidos NATALIA REIGADAS Martes, 20 junio 2017, 23:48

Llega el calor y vuelven las quejas por mal olor en los arroyos Rivillas y Calamón. Desde hace años los vecinos y usuarios de estas zonas ajardinadas denuncian que no es posible utilizarlas cuando suben las temperaturas. En agosto del año pasado la Confederación Hidrográfica del Guadiana atendió las peticiones y limpió el cauce, pero el hedor volvió. Ahora los residentes de los barrios cercanos achacan el problema a vertidos de aguas fecales, pero la CHG cree que se debe a la estación de bombeo de San Roque.

En agosto del año pasado los vecinos celebraron ver llegar a los operarios a los arroyos Rivillas y Calamón. No se limpiaba el cauce desde 2008, cuando se inauguró esta zona rehabilitada tras la riada del 97. Una retroexcavadora, un camión, una motoniveladora y varios operarios peinaron los 4,4 kilómetros desde el brazo del Jamaco hasta el final de cada arroyo. Retiraron numerosa vegetación que hacía que el agua se estancase. En algunos puntos los arbustos superaban los tres o cuatro metros.

Esta limpieza había sido solicitada por los vecinos de Antonio Domínguez, Cerro de Reyes, Pardaleras y San Roque en numerosas ocasiones. A pesar de la intervención, volvieron los malos olores. Según explica Juan José Martín Santos, presidente de la Asociación de Vecinos de Pardaleras, decidieron escribir al Seprona y a la Dirección General de Salud de la Junta para que hiciesen análisis. Ahora que ha vuelto el calor y el mal olor, este representante vecinal añade que han vuelto a dirigirse al Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica del Guadiana y a Acuaes (Aguas de las Cuencas de España) para pedir soluciones.

Martín Santos cree, como muchos de los usuarios y vecinos del parque, que los malos olores proceden del sistema de aguas fecales que sufre vertidos al río. Estos problemas ya se han dado en varias ocasiones en las que las tuberías desaguaban al cauce.

Sin embargo la CHG descarta esta posibilidad. Según ha indicado a HOY, los técnicos han recorrido los arroyos Rivillas y Calamón y no han identificado una zona donde se hayan producido vertidos. Han tomado varias muestras y van a realizar análisis, pero en principio descartan que sea la red de aguas residuales el problema.

Desde la Confederación apuntan a que el origen de los olores que denuncian los vecinos sea la estación de bombeo de San Roque, pero que en ningún caso sufre vertidos. Indican que este depósito puede estar lleno y, con las altas temperaturas, extender más el mal olor, ya que se trata de un paso de aguas residuales.

La estación de San Roque está situada junto al puente de la Ronda Norte. Cuenta con cuatro bombas de 126 caballos de potencia que están continuamente impulsando el agua que llega de las viviendas hasta la depuradora de Caya. En ocasiones sufre incidencias porque mueve un gran volumen. Se espera que opere mejor cuando entre en funcionamiento por completo la nueva depuradora que Acuaes está instalando hasta Caya en las márgenes del Guadiana.

Un parque sin uso

Por el momento, los vecinos continúan soportando las molestias. José Juan Gotina lo tiene claro. No usa el parque en las épocas de calor. Vive en el Cerro de Reyes y sale a caminar cuando la ola de calor lo permite, pero ahora pasea hacia el Parque de la Legión. «Si no huele, sí que iba por el parque porque es tranquilo, se ve a los niños en los columpios, pero con el olor no se puede acercar uno. Vas mareado. Hay ciclistas que si van por ahí y no sé cómo lo hacen».

La zona del parque más cercana a la estación de bombeo, la supuesta causa del hedor, está cerrada actualmente, ya que Acuaes continúa trabajando en la zona. Sin embargo los vecinos de San Roque sí se mueven cerca de esta estación y sufren las consecuencias.

«Hace años que los vecinos han pedido que se arregle o se quite eso. O se entierre, porque está demasiado cerca de las casas. No es normal que haya un depósito de aguas fecales ahí», se lamenta Carmen de Aguirre, vecina de Ronda Norte.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Pardaleras asegura que continuará peleando hasta dar con una solución. Los parques de los arroyos Rivillas y Calamón fueron una gran conquista para los barrios que los rodean y no quieren renunciar a ellos. «Vamos a exigir que se cumpla la ley. Estamos dispuestos a llegar al Parlamento Europeo», asegura Juan José Martín.