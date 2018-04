22.000 litros de leche en siete días Carmela De Lope, del Banco de Alimentos, junto a los palés de leche en la sede. :: casimiro moreno El Banco de Alimentos da las gracias a la ciudad por responder a su petición ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 1 abril 2018, 10:15

Un escueta llamada de auxilio sirvió para que Badajoz se volcara. El Banco de Alimentos hizo pública una nota el día 19 de marzo explicando que no tenían leche para realizar la entrega de abril a familias y entidades con las que colaboran cada mes. Y la ciudad ha respondido con creces. «En una semana hemos recaudado los 22.000 litros de leche que necesitábamos», dice orgulloso Jesús Reynolds, presidente de la organización en Badajoz, y refrenda Carmela de Lope, que también forma parte de la organización.

La leche es el producto básico que nunca falla en sus entregas, pero este mes no podían atenderlo. Fue una situación extraordinaria. Reynolds explica que las empresas lácteas no colaboran. La forma de recolectar tantos litros es a través de las operaciones 'kilo' de recogida en los supermercados o comprándola con el dinero de donaciones particulares o de subvenciones. Pero en marzo se vieron en una situación anormal: No tenían ni dinero ni leche. Así que en un primer momento pensaron en no entregarla, pero saben que atienden a muchas familias con niños que no pueden pasar sin este alimento. Y, después, sopesaron la posibilidad de pedirla. «A ver si lo conseguimos», pensaron. Y lo lograron.

Han recibido donaciones económicas cuantiosas, como la de algún banco, y de envases bastante generosas, como la de un restaurante que ha entregado 500 litros. Pero, en su mayoría, las entregas están realizadas por pacenses que han colaborado con poco: Uno o dos litros en las tiendas de Granja El Cruce, donde las recogían, o gente que se ha desplazado hasta la sede del banco en El Nevero con un par de tetra bricks o con un paquete de seis. «Un día de esos que llovía fuerte vino un hombre a hacer una entrega en una moto, calado, para hacer su aportación», explica. Se han volcado las hermandades de Semana Santa, los colegios, las entidades profesionales, las asociaciones... No quieren nombrar a nadie en particular porque la colaboración ha sido tan alta y la lista es tan larga que corren el riesgo de olvidarse a alguien. Y lo que quieren, explica Jesús Reynolds, es dar las gracias a todos.

Esta ola de solidaridad ha sido muy emocionante para los voluntarios de la entidad, que han visto cómo en una semana los pacenses reunían los 22.000 litros que necesitaban.

Esta cantidad es inferior al reparto que hacen cada mes. El motivo es que hace poco se hizo efectivo el reparto del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y parte de las entidades con las que colabora el Banco de Alimentos recibieron leche por esta vía. Generalmente, el banco reparte 30.000 litros cada mes.

En la organización están tranquilos con sus previsiones para el próximo mayo. Ya tienen prevista la forma de reunir la leche que necesitan para la siguiente entrega. Los próximos días 6 y 7 de abril realizarán una recolecta en los centros Carrefour y su experiencia les dice que volverán a reunir los litros que requieren para el reparto del mes siguiente.

En la entidad saben que Badajoz es solidaria porque responde a su llamada. Así lo explica Carmela De Lope, que también forma parte de la organización. Añade que hace unos meses pidieron alimentos infantiles y que la ciudad se ha volcado. Tienen productos para niños y los donantes los compran para las operaciones 'kilo'.

Hay una cosa más que necesitan y de la que tienen poca: pañales y toallitas para bebés. Si bien no se trata de alimentos, son productos de primera necesidad que muchas familias no pueden afrontar. Y, sin embargo, en el banco no abunda. Por eso les vienen bien estas donaciones, así como de leche de continuación.

Desde el banco atienden las necesidades básicas de 18.000 personas. Entre ellas hay 2.400 familias de toda la provincia, pero también centros, como comedores sociales, residencias de ancianos, centros de desintoxicación o Cáritas.