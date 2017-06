El PP le quita un concejal al PSOE en las comisiones para dárselo a Borruel

Los cambios continúan en el Ayuntamiento tras la salida de Luis García-Borruel de Ciudadanos. Ahora le ha tocado el turno a la composición de las comisiones informativas, donde se estudian los asuntos antes de que lleguen a Pleno.

Hasta el momento, la representación era la siguiente: cinco ediles del PP, cuatro del PSOE, uno de Podemos y otro de Ciudadanos. A partir de ahora, el PP quiere restar un concejal del PSOE para que Borruel ocupe esa plaza libre.

La nueva composición de las comisiones será estudiada hoy en la comisión de régimen interior, aunque el PSOE no está dispuesto a asumirlo y plantean otras opciones. Entre ellas, que Borruel acuda y su voto valga la mitad. Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE, indica que así se está haciendo en otros ayuntamientos con una situación similar.

La nueva estructura se debe aprobar en el pleno del viernes. Hasta ahora, se ha convocado a los grupos municipales. Pero Borruel ya no está en ninguno y, por este motivo, no se le ha invitado a ninguna comisión de las que se celebran esta semana. Podrá acudir como concejal no adscrito cuando esta estructura se apruebe.

El ambiente sigue, no obstante, caldeado. Así lo aseguran varios concejales que estuvieron ayer presentes en la comisión de Participación Ciudadana. Destacan el tono bronco en el que se desarrolló. La presidencia de esta comisión corresponde a Amparo Hernández, concejal de Podemos, que ha convocado una rueda de prensa para hoy en la que se espera que explique qué sucedió. En la reunión de ayer, según explicaron, se emplazó a transmitir la información solicitada por escrito.

Entre los asuntos que se trataron en el turno de ruegos y preguntas se encuentra la última sesión de Ayuntamiento Abierto, que terminó con insultos a la portavoz de Ciudadanos, Julia Timón.