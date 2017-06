C's insiste en que Fragoso debe bajar el IBI para que le aprueben las cuentas

Si quiere tener presupuestos este año, que baje el IBI a toda la ciudad. Es el empeño que tiene Ciudadanos desde hace meses, que insiste en una reducción de la contribución en toda la ciudad a pesar de que el alcalde, Francisco Fragoso, ha dicho en varias ocasiones que esa petición es imposible de cumplir este año. El impuesto se pone al cobro el lunes, de manera que no existe tiempo para una maniobra de este tipo en 2017.

Sin embargo, Julia Timón, concejala de C's, mantiene esta exigencia. Timón quiere que el IBI baje en un cinco por ciento.

La portavoz de Ciudadanos negocia las cuentas desde hace semanas, ya que se hizo cargo de Ciudadanos con la misma idea que repitió ayer: desbloquear las negociaciones y que la ciudad tenga presupuestos. Para dar el 'sí' a Fragoso, pone como condición la reducción del IBI y otras exigencias. Por ejemplo, una inversión de ocho millones de euros en las barriadas.

Julia Timón se refirió también a eliminar los bordillos en algunas calles. Esto es, a implantar el modelo de plataforma única que se puede ver desde hace años en la plaza de España y que poco a poco se ha ido extendiendo a zonas comerciales como las calles Menacho y Francisco Pizarro. Ciudadanos quiere que se amplíe este modelo, aunque no ha definido las calles. No obstante, existen propuestas desde hace años que aún no se han decidido, como la avenida de Huelva.

Sí acota a las zonas comerciales de la ciudad la petición de crear espacios de sombra. Hace años que existen toldos en la calle San Juan y hace tres que se extendieron hacia la plaza de España. Sin embargo, un desencuentro con los propietarios del edificio del que se colgaron obligó a su retirada y no ha vuelto a saberse de ellos. Hace apenas un par de días, desde el Ayuntamiento dijeron que esperan a la negociación de los presupuestos para decidir si vuelven a usar esas lonas.

Ciudadanos exige también a Fragoso la aprobación de un plan de apoyo al comercio, ya que las tiendas representan el motor económico de la ciudad, y otro plan destinado a beneficiar a los autónomos.

Igualmente, Timón quiere conseguir mejoras en el patrimonio y en la organización de la Inmobiliaria Municipal. En el primer caso nombra la barbacana de la plaza de San José, así como el impulso de la rehabilitación de la Alcazaba.

Sin embargo, respecto a la Inmobiliaria Municipal, pide «su reorganización para garantizar su viabilidad y el impulso de un plan de vivienda especial para poblados y jóvenes». Cabe señalar que todos los partidos llevan dos años hablando de la necesidad de adoptar un plan de reestructuración de la inmobiliaria. Entre las últimas decisiones adoptadas se encuentra el reparto del peso de cada formación en su consejo de administración.

Mayor control

Ciudadanos reconoce que no está satisfecho con el cumplimiento de los acuerdos anteriores pactados con el PP y dice que, por este motivo, controlará mejor el cumplimiento de este y de todos los acuerdos anteriores. «En ningún caso este acuerdo se espera que sirva como pacto para lo que resta de legislatura, sino tan solo para la aprobación de los presupuestos correspondientes a este año», incide Julia Timón.

La portavoz insiste en las condiciones que pone su partido, para las que ha contado con el apoyo de la estructura regional de su formación. En este sentido, quiere que el alcalde firme su compromiso de dimisión en caso de ser investigado por corrupción.