Fragoso desiste de alcanzar acuerdos con Ricardo Cabezas

badajoz. Ni aun con la moción de censura aparcada, el alcalde prevé llegar a un acuerdo con Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE. Así lo afirmó ayer, al igual que dijo que espera sacar adelante los presupuestos para este año con el apoyo de Ciudadanos.

«Está claro que mi espacio se reduce a intentar llegar a un acuerdo con Ciudadanos que permita desbloquear la situación que hay en el pleno. Si se llega habrá presupuestos», dijo el regidor. Fragoso aseguró que Cabezas «solo piensa en él y en querer ser el alcalde y no en la ciudad». Dijo que tiene comunicación con otros socialistas, pero no con Cabezas. De hecho, se mostró dispuesto a hablar con cualquier partido, aunque insiste en que le resultaría más fácil si no estuviera Cabezas, dado que tiene un diálogo «fluido y abierto con muchos concejales socialistas».

«Desgraciadamente, Cabezas se ha dedicado muchos meses solo a intentar ser alcalde, a pesar de no haber ganado las elecciones, a costa de bloquear la ciudad para justificar que era necesario que llegara él como salvador de la propia ciudad». Fragoso descarta así llegar a acuerdos con Cabezas y espera alcanzarlos con C's, un partido con el que siente mayor afinidad ideológica.

El alcalde aseguró que están trabajando en la elaboración de los pliegos de condiciones para sacar a concurso el macrocontrato para sustituir el alumbrado público tradicional por ledes, entre otros asuntos.

Por su parte, Ricardo Cabezas se mostró «encantado de la vida» ante el hecho de que Fragoso haya sido reelegido como presidente provincial del PP este fin de semana. Aunque Cabezas le recordó la pérdida de votos de los populares en la capital en las últimas elecciones autonómicas y locales.

«Yo estoy encantado, estoy encantado de la vida de que repita como presidente provincial puesto que hay que recordar que hace dos años se perdieron en la ciudad de Badajoz en las elecciones municipales y autonómicas 13.800 votos, que perdió él como presidente del Partido Popular», según recogió Europa Press.

En tono irónico, Ricardo Cabezas comentó que ha pasado un fin de semana «un poco inquieto» porque «no sabía si iba a salir o no» Fragoso reelegido. Pero que «al final ha salido y con un alto porcentaje de votos», de manera que ha dicho que está «muy contento y feliz de que repita como presidente provincial».