Doncel: «Masa cobra 110.000 euros, eso no puede ser con la que está cayendo»

La guerra abierta en la Cámara de Comercio de Badajoz tiene hoy un nuevo capítulo. El salario de Antonio Masa, su secretario general, está en el centro de la disputa. Emilio Doncel, presidente de Coeba y tesorero de la cámara, es tajante: «Antonio Masa cobra 110.000 euros al año y eso no puede ser con la que está cayendo en Extremadura».

La destitución de Fernando Herrera como presidente el 18 de mayo decidida por el secretario general y gerente, Antonio Masa, ha abierto una brecha que no se ha cerrado siquiera cambiando su intención inicial de nombrar a su hermana María para designar finalmente a Francisco del Pozo como presidente. Simplificando la situación, en la corporación hay dos bandos enfrentados. Uno, comandado por Masa, hijo del fundador de Coeba. Otro, por el actual presidente de Coeba, Emilio Doncel. En el plenario de hoy puede dilucidarse qué grupo cuenta con la mayoría.

Ayer, lunes, Doncel supo del envío de varias cartas a personas de la Cámara de Comercio en las que se informaba de que Doncel dejará de ser miembro plenario de la Cámara y de su comité ejecutivo porque ya no representa a la empresa por la que entró, Construcciones Calle Menacho SL. Esta empresa gestionaba el parking de la calle Menacho que fue vendido a Empark SL.

El vicepresidente segundo de la cámara, Daniel Nieto, explicó a HOY que Doncel ya no tiene vinculación con esa firma y que, por tanto, no puede ser miembro plenario de la cámara. El pleno que está convocado para este martes tratará este asunto para cumplir con la Ley de cámaras y las normas de régimen interno. Aseguran que la empresa ha comunicado a la cámara que Doncel ya no es apoderado y que el secretario general, Antonio Masa, lo ha trasladado a otros miembros de la entidad. Nieto lamenta la imagen que está dando la entidad dedicada a servir a los empresarios.

Emilio Doncel, por su parte, niega que haya dejado de ser parte de Construcciones Calle Menacho SL. «Ahora van a por mí porque es lo único que les queda», aseguró ayer. Él no había recibido ninguna carta hablando de su cese como miembro de la cámara, donde también es tesorero. Había recibido un correo electrónico. Pero asegura que él sigue siendo miembro de Construcciones Calle Menacho SL. De hecho, su intención es acudir hoy al pleno de la entidad.

«No quiero ir contra nadie, pero en Extremadura nadie cobra 110.000 euros al año brutos de una entidad de derecho público, una entidad que no tiene aprobados los presupuestos de 2016 y que además tiene cuantiosas pérdidas de ese año (...). 110.000 euros al año, con la que está cayendo en Extremadura, no se pueden cobrar en una entidad de derecho público». La Cámara de Comercio rechazó la petición de HOY de hablar del salario de su gerente, Antonio Masa.

Doncel explica que el presupuesto del año pasado, que ronda los tres millones de euros, no está aprobado por la entidad tutelante, que es la Junta de Extremadura. Subraya que la liquidación de 2016 tiene un déficit importante, aunque no da la cifra.

Doncel es presidente de Coeba, donde dice que no cobra salario. En la cámara percibe dietas de 60 euros por asistencia. «Uno está en esto para servir al empresariado, no para servirse del empresariado», afirma. Y a continuación recalca que no tiene ninguna intención de convertirse en presidente de la cámara.

En medio de esta tensión, la cámara celebra hoy un pleno extraordinario convocado a petición de 15 miembros del pleno. Tiene cuatro puntos en el orden del día, todos vinculados directa o indirectamente al expresidente Fernando Herrera. Fue Masa quien le destituyó como secretario general argumentando que ya no tiene representación en Invarex SL, empresa de la familia de Masa por la que Herrera pertenecía al Pleno.

Hoy se verá un informe interno sobre la carta a Herrera en la que Mas le comunicaba su cese y la «supuesta vulneración que habría cometido», así como las «decisiones a adoptar».

En segundo lugar, se verá la cobertura de la vacante que deja Fernando Herrera al no ser ya representante de Invarex SL. «Tanto en la figura del presidente como en el comité ejecutivo».

El tercer punto es la «ratificación, o en su caso, elección del presidente». Ahí hay otro embrollo. Masa nombró presidente a Francisco del Pozo el 25 de mayo, pero Coeba se niega a reconocerlo y habla del«golpe de estado» que quiere dar Antonio Masa con este nuevo nombramiento.

El cuarto punto es la elección del comité ejecutivo de la corporación.

Tras las cartas enviadas ayer, se espera que también se hable de la situación de Emilio Doncel, actual presidente de Coeba tras ganar las elecciones con el 57% de los votos. Desde la fundación de Coeba, en 1982, esta se ha hecho con el poder de la cámara elección tras elección.