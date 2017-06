La asociación de vecinos del Gurugú dará de comer a 50 niños en verano

Todos los veranos Ricardo Cabezas pide el mismo deseo: que sea el último con el comedor de la asociación de vecinos abierto. Empezaron en el año 2013 ante la urgencia económica en un barrio especialmente dependiente de las ayudas sociales que tenía en la construcción su principal sustento laboral.

Ante el aumento de familia sin ingresos decidieron tomar el relevo a los comedores escolares.

Este año empezarán el 3 de julio y atenderán a niños de entre seis y catorce años. Cabezas recuerda que ya se han apuntado más de cincuenta y no tienen previsto excluir a nadie. Llegarán a primera hora de la mañana -entre las nueve y las diez- desayunarán y después recibirán refuerzo escolar. La última hora de la mañana se dedicará a juegos y deporte o a visitar monumentos de la ciudad para antes de volver a casa pasar de nuevo por el comedor.

Cuentan con el apoyo económico de las fundaciones Caja de Badajoz y Educo.

Cabezas huye también del debate que muchas veces se plantea cuando se habla de este asunto ante quien defiende que estas iniciativas pueden estigmatizar a los niños. En realidad, explica Cabezas, se trata de campamentos de verano donde el comedor es una parte más del amplio programa de actividades.

«Nosotros no queremos ser el auxilio social de antaño, trabajamos con muchas actividades y estamos todo el año haciendo esto».

La sede vecinal de la plaza de la Rana cuenta con aulas y una cocina industrial que montó hace años una oenegé de maestros para impartir cursos de cocina a la gente del barrio. Las subvenciones la destinarán a pagar alimentos frescos, material y el sueldo de dos cocineras, aunque en parte el proyecto también se sustenta en la solidaridad.

Ricardo Cabezas lleva varios años pidiendo a empresas de alimentación que donen mercancía y después de tanto tiempo cuenta con colaboradores fijos, a los que se suman las partidas de alimentos de Cruz Roja o el Banco de Alimentos. «Con un catering ya todo sería más caro y quizá no pudiéramos asumirlo, pero como contamos con una cocina propia, lo podemos hacer todo nosotros». Más que los gastos de cocina, el verdadero quebradero de cabeza muchas veces es conseguir un medio de transporte que permita llevar a los chicos desde el barrio al centro de la ciudad para ir, por ejemplo, al Vive el Verano de Castelar.

Todo este tipo de problemas, aclara Cabezas, no son nuevos. En realidad, la experiencia de cinco años de comedor es la continuación de los muchos programas sociales en los que participan. A los niños del Gurugú, Los Colorines, Grupo Sepes y la Plaza Nicolás Díaz Pérez les imparten refuerzo escolar por las tardes. Los monitores y voluntarios conocen desde hace tiempo la situación familiar de la mayoría de los chavales a los que atienden.

Los comedores de la Junta

El programa del Gurugú fue pionero en la ciudad y después se han ido sumando los que también ofrece la Junta de Extremadura para cubrir las necesidades de otros barrios.

El plan regional se presentará la semana que viene y, aunque todavía no han trascendido los detalles, todo apunta a que variará poco del programa del verano pasado. Se repite el formato de trabajo porque el objetivo no cambia: ofrecer una alternativa de ocio saludable a las familias que no pueden pagar alguna de las muchas ofertas veraniegas para niños que hay en la ciudad.

El año pasado la Junta atendió a más de un centenar de niños, que se repartieron entre el colegio Lope de Vega de la Ronda del Pilar, el Nuestra Señora de la Luz en Valdepasillas y el Cerro de Reyes. Aunque lo paga la Junta, de la gestión se encargó el año pasado Cruz Roja. Este año no podrán contar con el Lope de Vega porque la asociación de padres del centro organizará su propio campus de verano.