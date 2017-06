«El verdadero poder reside en el que influye sobre el que manda»

Agustín Muñoz Sanz es un conversador incansable. Poliédrico en ebullición. Si no fuera porque la cita es en la cuarta planta del Infanta Cristina -donde ejerce la medicina como especialista en enfermedades infecciosas- por su conversación alguien podría confundirle con un pensador de la ilustración. El paso del tiempo, la muerte y el poder ocupan su discurso intelectual. Una triada sobre la que investiga y escribe sin descanso. Ayer presentó en el Edificio Siglo XXI 'Los galgos del Papa', una novela histórica que lleva al lector hasta 1592 para rememorar el poder de los jesuitas en esa época. Basta levantar la vista del libro, salirse del siglo XVI y mirar alrededor para entender que se trata de luchas atemporales. Los paralelismos con la actualidad están servidos. No es una novela piscinera. Se trata de un relato con investigación, con mucha densidad para reflexionar sobre los muchos derroteros que pudo seguir la historia.

Cuesta entender que gente como Alonso Sánchez o José de Acosta fueran religiosos. En realidad eran políticos o espías.

En cualquier escenario que hay una lucha por el poder se utiliza la política. En una empresa, en una comunidad de vecinos... Estamos ante una guerra política. No hay sangre, pero sí un enfrentamiento diplomático muy importante. Sin armas, pero con la daga florentina de la palabra, que puede ser peor que la peste. Los jesuitas españoles ya no tienen tanto peso en la orden y quieren la independencia. Los actores que entran en conflicto son gente brillante y para proteger sus intereses no basta con versos alejandrinos. Se utiliza la intriga, la inteligencia...

«Podríamos tener ahora a millones de chinos hablando español»

Viendo el poder de la congregación, cuesta entender que el primer Papa jesuita sea el actual, pero en su novela, a Acquaviva se le ve muy cómodo al margen del Vaticano.

Por definición, los galgos del Papa, sirven solo a Dios y al Papa. Acquaviva se niega, por ejemplo, a seguir las órdenes de Felipe II. Le intentan hacer ver que es la congregación la que manda y no el jefe de la congregación. Es otra lucha por el poder, en este caso interna.

¿Quizá el personaje menos brillante en este contexto sea el Papa Clemente?

Estamos ante instituciones muy poderosas. El Vaticano, la Inquisición, Felipe II, los jesuitas. Quizá Clemente sea el más normal de todos, el más práctico. Acquaviva, por ejemplo, tenía un talento enorme. Más de treinta años dirigiendo la compañía y llevándola por todo el mundo. Podría haber sido Papa.

¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un Papa jesuita en el siglo XVI?

Las cosas hubieran sido muy distintas. Quizá se hubiera extendido el cristianismo a China, como en su día se planteó. Ahora tendríamos a millones de chinos hablando español. Se trataba de llevar el Evangelio a todo el mundo.

Con esta idea de China también hubo sus diferencias.

Gente como Alonso Sánchez buscaba hacerlo por las armas, como hicieron cien años antes Pizarro y Cortés. Otros, sin embargo, defendieron la evangelización con la palabra.

Disfruta usted acercándose a la historia a través de la literatura.

Es una novela con investigación y documentación, pero uno de los objetivos es precisamente ese, plantearse cómo podrían haber sido las cosas. Aristóteles decía que el historiador relata los hechos que ya han sucedido y el literato lo que pudo suceder. Yo en el libro cuento lo que sucedió, pero también se intuyen otras opciones. En los tiempos actuales también, por ejemplo, nos lleva a pensar cómo pueden cambiar las cosas. Tenemos a Donald Trump, por ejemplo, ahora podemos estar ante el final de la alineación Europa, Estados Unidos y Gran Bretaña.

Al final, el poder es más cuestión de personas que de instituciones.

Eso es para que los ciudadanos nos echemos a temblar. Es una especie de teoría del KO. Puede tocarte en el siglo V antes de Cristo, la Grecia de Pericles, una época de esplendor o en determinados momentos del Imperio Romano, que fue una hecatombe. En el siglo XX, por ejemplo, hubo gente como Mussolini o Hitler y nos llevan a dos Guerras Mundiales. Los jesuitas se quieren separar de Roma, los catalanes se quieren separar de España. A escalas diferentes, pero siempre es eso, el poder... una de mis obsesiones.

En un repaso por todos los personajes de 'Los galgos del Papa', da la impresión de que en realidad, no es que el poder corrompa, sino que solo los corruptos llegan al poder.

Yo no lo comparto. Se puede ejercer el poder a cualquier nivel sin necesidad de ser corrupto. A los gobernantes les interesa tener en los contrapesos gente de su cuerda. Eso pasa, por ejemplo, en nuestro tiempo con el poder judicial, que se somete al gobierno. No tiene por qué ser corrupción. Es la condición humana. La historia no es circular, pero la conducta del ser humano es continua. Somos primates y entre nosotros siempre hay una lucha por ser el macho alfa y mejorar la especie.

Un 'quítate tú para ponerme yo'.

Se trata de llegar arriba y eso implica dejar cadáveres abajo. Volvemos a lo mismo. Intentas acaparar y tener poder de influencia. El verdadero poder reside en el que influye en el que manda, en el poderoso. El que puede influir de forma individual en un alcalde o en el presidente de Estados Unidos es el verdadero poderoso. En esta relación siempre hay un sustrato de corrupción. Es como la sombra al cuerpo. Donde esté el poder, que es el cuerpo, estará siempre la sombra de corrupción, pero hay muchos días nublados en los que no se ve la sombra en la calle.