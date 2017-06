Las asignaturas pendientes de Fragoso

Es hora de ponerse las pilas y reactivar los asuntos municipales que los últimos meses han estado parados por el panorama político local.

La vuelta del verano trajo el bloqueo municipal. Primero llegó el anuncio del entonces portavoz de C’s, Luis García-Borruel, de romper las relaciones con el PP, después la marcha de Germán López. Posteriormente los contactos para la moción de censura seguidos del anuncio formal de esta operación para quitar a Fragoso. Y, por último, el bloqueo financiero de la oposición hasta que el alcalde les entregara los nuevos presupuestos. Todo esto ha hecho que, de una manera u otra, el Ayuntamiento haya estado prácticamente estancado desde septiembre para los proyectos que requerían de una mayoría en el Salón de Plenos.

El propio alcalde, Francisco Fragoso, reconoció la semana pasada que todo aquello que necesitaba del apoyo de otros partidos ha estado empantanado. Y así siguen de momento una ristra de asuntos que deben salir adelante los próximos meses. La moción de censura es ya imposible por los cambios en Ciudadanos. Y la ahora única concejala de C’s, Julia Timón, abre posibilidades a nuevos acuerdos. Ya no hay excusas para reactivar todos estos temas y llegar a septiembre con los deberes hechos para aprobar las asignaturas.

1: Ledes

Entre los primeros asuntos que Fragoso debe solucionar ya está la modernización de todo el alumbrado público, algo de lo que se lleva hablando años. La ciudad consiguió una línea de financiación europea a interés cero que permite instalar ledes en todas las farolas de la ciudad. Es uno de los contratos más cuantiosos que el Ayuntamiento tiene entre manos, con un coste de 10,7 millones de euros. El objetivo de esta inversión es reducir el consumo y por tanto la factura y también bajar la contaminación.

En primer lugar, la oposición en bloque rechazó el pliego de condiciones de la licitación, pero Fragoso lo aprobó en solitario en un pleno porque una concejala del PSOE estaba de baja. En segundo, la Comisión Jurídica de Extremadura determinó que el pliego debería valorar las ofertas económicas de las empresas, tal y como había pedido una compañía y Podemos.

Así que el Gobierno debe rehacer los pliegos de condiciones del macrocontrato y sacar a licitación de nuevo. Para ello necesita un acuerdo de la mayoría plenaria. Esto se conoce desde febrero. Pero los desencuentros con la oposición lo han mantenido en un segundo plano. Sin embargo, está sujeto a fondos europeos que marcan unos plazos. Desde el Ayuntamiento indicaron esta semana que están en conversaciones para su reelaboración, pero de momento no hay más.

2: Presupuestos

Ese desencuentro con la oposición hizo que Fragoso desistiera de presentar nuevos presupuestos para este año. Desde el 1 de enero, el Ayuntamiento funciona con el presupuesto prorrogado. Los contactos comenzaron hace un par de semanas con Julia Timón, que se marcó el desbloqueo de la situación como una de sus prioridades. Fragoso aprobó las cuentas de 2016 apoyado en C’s y el acuerdo puede reeditarse en las próximas semanas. Existen negociaciones para ello.

Una vez que se aprueben las cuentas, irán saliendo adelante otros proyectos que dependen de ellas. Por ejemplo, la construcción de 26 naves en Balboa para la cooperativa Mataquinteros, que lleva tiempo intentando desarrollar suelo industrial para instalarse allí y evitar de ese modo los vertidos de nitritos que realizan sus instalaciones actuales. El aval que requería esta operación fue rechazado por la oposición en Pleno y es necesario que los presupuestos estén en vigor para volver a intentarlo.

3: Limpieza en Tres Arroyos

Otro asunto que quedó empantanado por el desacuerdo entre las formaciones y que debe solucionarse pronto es la limpieza de Tres Arroyos. Anteriormente dependía de empresas privadas, junto con el mantenimiento y la vigilancia, pero actualmente este servicio lo realizan los operarios de la Concejalía de Parques y Jardines. Esto es así porque en diciembre trataron de sacar a concurso el contrato de mantenimiento, limpieza y vigilancia de Tres Arroyos para los próximos 4 años por 270.000 euros. La oposición mostró su rechazo y el proyecto se paró. Ahora Parques y Jardines trata de reajustar el pliego de condiciones para adjudicar este servicio con un contrato consensuado.

El Campillo es uno de los temas que necesita un impulso en los próximos meses: HOY

4: El Campillo

Igual ocurre con el Campillo. A pesar de que por primera vez la Inmobiliaria cuenta con seis millones de euros para comenzar las obras, estas no han empezado. Este es uno de los asuntos que requieren de un impulso en los próximos meses para empezar a ser una realidad tras años de trabajos previos.

5: DUSI

El acuerdo entre partidos es también fundamental para distribuir los fondos DUSI. La ciudad fue una de las que más fondos recibirá de estas ayudas que sustituye al Plan Urban. Son 15 millones de euros, a los que el Ayuntamiento aporta otros 3,7. De momento, están pendientes de los pasos administrativos que va marcando el Ministerio. Hasta ahora, los cuatro partidos han estado de acuerdo en las líneas de inversión que se acordaron en diciembre. Queda concretar las acciones. Ese es el siguiente paso que se dará en los próximos meses.

6: Bomberos

Al alcalde, Francisco Fragoso, se le presentan otros problemas internos, como el acuerdo con los Bomberos. Se supone que a principios de enero entraba un nuevo sistema de organización de jornada por el que se les pagaba un complemento para estar de guardia localizada durante los descansos y cobrar las horas extraordinarias trabajadas como ordinarias. El sistema está funcionando, pero los bomberos aún no han percibido el complemento. Esperaban que el acuerdo pasara por el Pleno de mayo, pero no apareció en el orden del día y el Gobierno local explicó que están pendientes de unos informes que deben dar el visto bueno. Así que, de momento, el acuerdo es papel mojado. Los bomberos han amagado varios años con paros durante la feria de San Juan, que empieza en poco más de tres semanas. Por el momento, dicen, no se lo plantean pero sí quieren cobrar lo conveniado. Celebrarán una asamblea la próxima semana.

7: Ruido

En el trato directo con los ciudadanos tiene un asunto de especial importancia y es impulsar una mesa del ruido para buscar una solución con los vecinos afectados. Existen quejas insistentes en el Casco Antiguo y Valdepasillas.