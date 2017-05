Los niños sin plaza en San Roque serán reubicados en los colegios del centro

Los padres de niños de 3 años acudirán hoy a los 36 colegios de Badajoz para comprobar si sus hijos han logrado entrar en la escuela que eligieron para ellos. La mayoría lo lograrán, pero para algunos comenzará el suplicio de enfrentarse a un sorteo o tener que buscar hueco en los centros donde quedan vacantes.

La Consejería de Educación ya ha avanzado que no habrá medidas excepcionales, ya que no las consideran necesarias. Otros años, por el exceso de demanda, ya que la natalidad era más alta, esta delegación no tuvo más remedio que crear clases extra en algunos colegios o ampliar la ratio, es decir, permitir 28 alumnos por aula en lugar de los 25 actuales. Para el curso 2017/2018 se descartan estas estrategias.

La zona escolar en la que se producen más conflictos es San Roque. En este área hay cuatro colegios y en todos hay más solicitudes que plazas. El Virgen de Guadalupe bate el récord con 74 peticiones para 50 vacantes, en el Luis Vives registraron 26 para 25, en el Enrique Iglesias García 60 para 50 y en el Nuestra Señora de la Soledad 52 para 50.

En total 212 familias quieren que sus hijos estudien en San Roque, pero solo hay 175 plazas. Es decir, 37 niños tendrán que salir de esta zona escolar. Desde la Delegación Provincial de Badajoz aseguran que el proceso de escolarización irá con normalidad y que resolverán esta anomalía. «No habrá problema porque la mayoría de los padres y madres han puesto como segunda opción colegios de la zona centro, donde hay 70 vacantes».

Por tanto las familias que se queden sin plaza en San Roque serán reubicadas en los colegios de la zona centro. En este área hay vacantes en el General Navarro (11), el Nuestra Señora de Bótoa (25), el San Pedro de Alcántara (24), el Santo Ángel (2), la Compañía de María (12), el Juventud (7) y el Arias Montano (6).

Desde Educación también apuntan que San Roque se descongestionará cuando se abra el nuevo colegio del Cerro Gordo, ya que el exceso de demanda llega principalmente por las familias jóvenes que se han trasladado a esta urbanización, así como a La Pilara.

Reclamaciones y sorteos

El proceso de reubicación, sin embargo, aún tardará en llegar. Los padres que hoy acudan a comprobar las listas provisionales y vean que sus hijos están fuera, tienen un largo proceso por delante. Desde mañana y hasta el lunes podrán solicitar acceso a los expedientes de otros alumnos e interponer reclamaciones para intentar que su hijo acceda. En los últimos años la Comisión de Escolarización ha detectado más casos fraudulentos, por ejemplo, familias que se han empadronado en una dirección que no es la suya para solicitar determinada zona escolar. Se les puede pedir, por ejemplo, que acrediten que viven allí aportando facturas.

Una vez recibida la información de los expedientes de los que sospechen, los padres podrán presentar las reclamaciones entre el 9 y el 13. El 27 de junio se publicarán las listas revisadas. A continuación los 15 centros de la ciudad donde hay más demanda que oferta celebrarán sorteos para determinar quién logra entrar. Se realiza por puntuación. Es decir, las familias que más puntos logran entran directamente, pero las que empatan deben enfrentarse a la rifa.

Los colegios en los que la demanda supera la oferta son el Lope de Vega (4 niños se quedan fuera), el Luis de Morales (13), la Sagrada Familia (4), el Luis Vives (1), el Virgen de Guadalupe (24), el Enrique Iglesias García (10), el Nuestra Señora de la Soledad (2), el Nuestra Señora del Carmen (19), el Ciudad de Badajoz (Llera) (4), el Oscus (8), el Santa Teresa (1), el Ramón Izquierdo (8), el Juan Vázquez 88), el Puente Real (7) y el San Fernando (4).

Cuando sean definitivos los escolares que no tienen plaza en su primera opción, el 27 de junio, llegará el proceso de reubicación. Tienen prioridad los escolares que hayan solicitado de segunda opción el centro al que les gustaría ser reubicados. Por ejemplo, un niño de San Roque ha solicitado el Virgen de Guadalupe en primera opción y el Juventud en segunda. Se queda fuera del primero y tiene prioridad para ocupar las 7 vacantes del segundo sobre los que no lo han solicitado.

Frente a los centros con exceso de demanda, también hay varios que están en el extremo contrario porque apenas reciben peticiones. Son cinco los colegios que han recibido 5 solicitudes o menos. Se trata del San Pedro de Alcántara (1 demandante de plaza), el Jesús Obrero (ninguna), el Manuel Pacheco (5) y el Santa Engracia (3). Desde Educación aseguran que estos centros no están en peligro.

«Hay que esperar a que se cierre el proceso de escolarización. Lo mismo se escolarizan estudiantes que lo pusieron como segunda opción. De todos modos la Consejería de Educación y Empleo defiende la labor social que, además de la educativa, realizan ciertos centros. Por eso no tiene intención de cerrar ninguno de estos espacios».