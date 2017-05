Los hoteles de Badajoz prevén un 90 % de ocupación durante 'Los Palomos'

Los establecimientos hoteleros de Badajoz registrarán una ocupación de en torno al 90 por ciento este viernes y sábado gracias a la celebración de la fiesta por la diversidad Los Palomos, que volverá a congregar a miles de personas en la ciudad.

El presidente de la Confederación de Empresarios del Turismo de Extremadura (Cetex), José Luis Ascarza, ha declarado que este evento está "de sobra consolidado", lo que permite a los hoteles mantener elevadas cifras de ocupación año tras año.

No obstante, las reservas, a cuatro días del evento, son algo inferiores a las contabilizadas en 2016, lo que hace que algunos establecimientos hoteleros del centro de la ciudad no hayan colgado aún el cartel de "no hay habitaciones".

Estos hoteles, como sucede en Carnaval, son "los primeros que se llenan", debido a su proximidad al lugar de celebración de eventos principales y porque, en líneas generales, tienen menos habitaciones que los grandes establecimientos de la periferia.

En este sentido, y a diferencia de lo que ocurre en Carnaval, la fiesta de Los Palomos llega en un periodo álgido en cuanto a ocupación para los hoteles de Badajoz, debido a eventos deportivos y culturales, congresos y ferias que organiza la ciudad en mayo-junio.

A todo ello se une el incremento de bodas y comuniones, que con la recuperación económica crecen tras los difíciles años de la crisis.

"De igual forma que Carnaval viene muy bien a los hoteles de Badajoz, al celebrarse en febrero, para el sector sería mejor que los Palomos se llevase a cabo en un mes con menos ocupación, por ejemplo en octubre, pero es una cuestión en la que el área turística no puede decidir", ha subrayado Ascarza.

En los hoteles pacenses se alojarán este fin de semana viajeros procedentes de prácticamente todas las comunidades gracias a esta fiesta por la diversidad, en la que actuarán este año Azúcar Moreno y Chenoa.