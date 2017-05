Tres Arroyos, un parque y un basurero

Cada fin de semana Tres Arroyos recibe a muchos pacenses que van a comer. El lunes la imagen es desoladora. Cientos de servilletas, botellas de plásticos, botellines de cerveza, latas, bolsas de plásticos, etc, manchan la dehesa de este lugar. Algunos de los asistentes incluso dejan sus bolsas llenas de basura debajo de las encinas o restos de comida encima de las mesas.

Los usuarios de este parque están hartos de estas escenas y piden mayor vigilancia y control para acabar con estos comportamientos que amenazan uno de los lugares más queridos de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz explican que la limpieza de Tres Arroyos se realiza regularmente. Anteriormente dependía de empresas privadas, junto con el mantenimiento y la vigilancia, pero actualmente este servicio lo realizan los operarios de la Concejalía de Parques y Jardines.

El Ayuntamiento iba a sacar el concurso en diciembre, pero la oposición lo paró

Esto se debe a que en diciembre el Ayuntamiento de Badajoz trató de sacar a concurso el contrato de mantenimiento, limpieza y vigilancia de Tres Arroyos para los próximos 4 años por 270.000 euros. La oposición mostró su rechazo y el proyecto se paró. Ahora Parques y Jardines trata de reajustar el pliego de condiciones para adjudicar este servicio. Mientras, ha llegado la temporada de calor, cuando más se usa esta zona, y con ella las quejas contra los que dejan las basuras tiradas en las zonas verdes.

Julia Timón, concejala de Ciudadanos en Badajoz, continúa en contra de sacar a concurso el mantenimiento de San Isidro. La concejal cree que hay que buscar una fórmula para que forme parte de la limpieza habitual y no incrementar el gasto municipal. La edil también hace un llamamiento para que los vecinos se conciencien sobre el valor de esta dehesa. «Nos corresponde a los ciudadanos y debemos cuidarlo si queremos nuestra ciudad», añade.

La oposición de C'S, si se repite el rechazo de PSOE y Podemos, hará difícil que se apruebe el nuevo contrato de mantenimiento del parque.

El paisaje de encinas de Tres Arroyos es uno de los más valorados por los pacenses, pero se muestra estos días salpicado de basura. «Prácticamente pasa todo el año, pero mucho más cuando entra el calor. Yo me he encontrado los restos de una comida entera colocados sobre una mesa, como si hubiesen salido corriendo. Lo normal son vasos, platos, botellas, pañales, de todo». Es la queja de Martín Molera, un jubilado que corre por esta dehesa casi todos los días del año. «Me gusta más que el asfalto, pero es un pena lo guarros que somos los vecinos», añade.

Pedro también sabe muy bien lo que se ensucia en Tres Arroyos, de hecho, le da algo de dinero. Este pacense de 50 años que no quiere dar su apellido se gana unos ingresos recogiendo los envases de cristal que luego vende. No quiere decir donde. A veces también encuentra otros objetos abandonados. Suele ir los lunes. «Los contenedores los vacían, pero por las mesas y en las bolsas que suelen colgar de los árboles (a modo de basura) hay de todo».

Francisco Mata también es corredor, y ciclista. Le gusta San Isidro, pero prefiere los caminos más escondidos, precisamente para no encontrarse el paisaje de basura. «La culpa es de la gente. Que a lo mejor no se limpia suficiente, pero el que deja la bolsa de plástico, la botella o tira los restos de la barbacoa al suelo es un vecino. Que no lo haría en su casa, pero lo hace aquí».

La indignación de los usuarios de este parque es aún mayor cuando ponen de manifiesto que hay muchas zonas de contenedores en Tres Arroyos. Todos coinciden en que no hay que desplazarse mucho para llegar a las basuras. Hay muchas, pero sigue siendo común que los que utilizan el parque los fines de semana dejen sus basuras debajo de los árboles o en las mismas mesas donde han comido.

Tres Arroyos cuenta con 240 hectáreas de dehesa en el término municipal de Badajoz. Supone un importante patrimonio natural y destaca por su biodiversidad.