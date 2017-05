Dolores Redondo revoluciona San Francisco

Pocos escritores despiertan tanto interés como lo hace en estos momentos Dolores Redondo. La última premio Planeta estuvo ayer en San Francisco y se notó con creces que 'Todo esto te daré' ocupa un sitio de honor en el podium de ventas de esta semana.

PROGRAMA PARA HOY 10.30 horas uHomenaje. Día del bibliófilo de la UBEX. Homenaje a Agustina Bravo Ortuño. 18.30 horas uPresentación. 'Tu chaqueta ya no me abriga' y 'Erase ninguna vez', de Mario Migueláñez. 19.00 horas uHomenaje. A Eduardo Galeano 20.00 horas uPresentación. 'Si el mundo se acaba, será un domingo por la tarde', de Mónica Pérez. 20.30 horas uConferencia 'En la Casa de la Nada, la infancia caza dragones', de Mar Benegas. 21.00 horas uCharla 'Dos cabalgan juntos', José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca.

Mucho público con el libro entre las manos esperando a saludar a la autora y una cola que creció por toda la plaza.

'Todo esto te daré' ha reclutado a la legión de seguidores que siguió a Redondo con la trilogía del Baztán.

En cierto modo, se respeta la marca de la casa. Un asesinato por investigar, una compleja relación familiar con el peso de la infancia y un pasado oculto que emerge en la trama principal.

El escenario también juega un papel crucial. Si en los libros de la inspectora Amaia Salazar, muchos lectores descubrieron con detalle la comarca navarra del Baztán, en esta ocasión se centra en la Ribiera Sacra gallega, entre Lugo y Ourense. Hasta allí tiene que ir Manuel, un escritor de éxito, para recoger el cadáver de Álvaro, su marido. Pero en la visita descubre que quizás no fue una muerte accidental y en su empeño por investigar lo ocurrido cuenta con el apoyo de Nogueira, un guardia civil y Lucas, un sacerdote amigo de la infancia de Álvaro.

La trama tiene todo los mimbres para un éxito con respaldo del público. Dolores Redondo agradeció ayer en Badajoz el entusiasmo con el que los lectores han acogido la obra porque se trata del Premio Planeta más leído de los últimos diez años y está construido con una piel distinta a los de Amaia.

La escritora habló también de su relación con Badajoz. Estuvo en la feria con 'El guardián invisible', aunque ya se fraguaba el éxito, era todavía una escritora casi desconocida para el gran público. «Los que me conocen de Badajoz saben que vengo por amistad, de la gente que me acogió con el mismo cariño y cuidado que si fuese el autor más importante. Aunque ahora como Premio Planeta me invitan a todas las ferias de España, quería estar aquí. Y volveré muchas veces más».

Redondo confirmó también la vuelta de Amaia y que ni mucho menos siento vértigo por el reclamo popular. «Llevo toda la vida esperando y preparándome para esto. Es solo la punta del iceberg de lo que he escrito. También tengo muchos rechazos de editoriales a la espalda. He venido a contar un montón de historias». Ahora hay quien agradece que localice sus libros en su territorio porque el éxito editorial que acompaña a Redondo es la mejor promoción. «No es mi responsabilidad hacer que un sitio tenga más visitas o lo hago con esa intención. Pero es cierto que hay una comunión extraordinaria con el lector, que cuando termina el libro decide ir allí y conocer de cerca estos escenarios. Me alegro muchísimo si ahora gracias a 'Todo esto te daré' hay más visitantes porque es un lugar extraordinario que debemos conocer».

Redondo reivindicó la potencia literaria de aquellos lugares en los que ha permanecido a lo largo de los siglos el trabajo duro y donde abundan las leyendas por la historia que tienen detrás. «Quizá sea por mi herencia, yo soy hija de marino. Llevo en mis genes eso de morir trabajando. Sitios como la Ribeira Sacra, con su pasado, su magia y su encanto hay muchos por la geografía española».