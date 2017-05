El PP quiere cambiar la fórmula de Ayuntamiento Abierto’ tras los incidentes

«No tienes vergüenza, Julia. No sabía yo, no sabía yo que tenías tan poca vergüenza». Esas fueron las palabras que dedicó el concejal sin grupo municipal, Luis García–Borruel, a su ex compañera, la única edil de Ciudadanos, al término de la sesión de Ayuntamiento Abierto del miércoles por la tarde.

Estas sesiones se vienen celebrando desde noviembre a propuesta de Timón. Su objetivo es que los pacenses puedan plantear a los concejales sus dudas y sugerencias acerca de la ciudad. Pero este formato está a punto de desaparecer por los incidentes que se registraron esta semana.

En la última intervención, un ciudadano, José Antonio Hinchado, preguntó a la edil Julia Timón sobre el despido de la secretaria del grupo de C’s, Olivia Pérez. Timón dijo que no le parecía bien que un familiar del concejal Luis García-Borruel trabajara como personal de confianza. Mientras respondía, el sobrino del edil y esposo de la exsecretaria, Antonio García-Borruel, increpaba a la concejala. Según trabajadores municipales, le gritó «sinvergüenza» y «poca vergüenza» en varias ocasiones, y siguió al término de la sesión. También le increpó el propio concejal Luis García-Borruel. Timón se refugió en una sala del Ayuntamiento.

Así que la primera teniente de alcalde, María José Solana, anunció ayer que habrá cambios en el formato para impedir que escenas de este tipo se repitan. «Lo que es delito en la calle no se puede permitir en el salón de plenos», manifestó ayer.

«Una medida que está pensada para atender a los ciudadanos no puede ser fagocitada y usada por personas que a título personal no representan ningún interés ciudadano», consideró. La portavoz municipal apunta, por ejemplo, al Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por Pedro Santisteve, vinculado a Podemos. Los zaragozanos plantean las preguntas a través de Internet y los concejales responden.

La portavoz dijo que no quieren eliminar esta iniciativa de la propia Timón, pero sí plantearla de otra manera para evitar incidentes de este tipo. En opinión de Solana, hubo un interés de «acoso y derribo, mientras la grababan y hacían fotografías» para después usarlas en las redes sociales. «Esto no se puede permitir en una sede administrativa y una institución».

Solana indicó que se produjo coacción física a Timón a través de gestos, al igual que injurias y calumnias. Pero que, al ser dentro del salón de plenos, un juez puede entenderlo como acaloramiento del debate político. Por eso cree que se trata de una planificación para evitar la comisión de delitos que sí se habrían dado en la calle. «Esto se acabó».