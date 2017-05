Gómez Jurado y Nach rejuvenecen San Francisco

Proceden de mundos muy distintos. Nach (1 de octubre de 1974, Albacete) es un rapero de referencia y Juan Gómez Jurado (16 de diciembre de 1977, Madrid) empezó como periodista y hay quien ya le considera un novelista de éxito. Coincidieron ayer en San Francisco, en una feria que tiene por costumbre cuidar al público joven. Por aquí pasaron otras ediciones gente como Blue Jeans o David Rubín.

PROGRAMA PARA HOY 13.15 horas uPresentación. En la carpa de conferencias se presenta 'El prontuario numismático antiguo español' de Noe Conejo Delgado. 18.00 horas Presentación. 'Donde los charcos abrazan tu reflejo' de Juan Pablo Sánchez Miranda. 18.30 horas Lectura poética. A cargo de Ángel Manuel Silva Ruiz. 19.00 horas Presentación. 'El héroe de nuestro tiempo'. Biblioteca Felipe Trigo, de Luis Sáez Delgado y 'Periferias', de Simón Viola. 20.00 horas Presentación. 'Daños y prejuicios' de Caridad Jiménez Parralejo. 20.30 horas Presentación. 'Los celos de Zenobia', de José Antonio Ramírez Lozano. 21.00 horas Conferencia. Eastwood. Desde que mi nombre me defiende, a cargo de Francisco Reyero.

El habitual en las páginas de HOY y periodista Gómez Jurado entró en el mundo literario en el 2006 con 'Espía de Dios', un éxito internacional que se reeditó en 2013 y llegó a más de cuarenta países. En este libro concibió a la inspectora Paola Dicanti, encargada de desenmascarar al asesino de los cardenales vaticanos en pleno cónclave tras la muerte de Juan Pablo II. Ritmo trepidante, personajes muy bien perfilados y narración directa forman la marca de la casa.

Y con esa intención pretende ahora seducir al público juvenil con su cadete espacial, Alex Colt. Confiesa que el paso fue casi obligado. Con una niña de doce años y un niño de nueve en casa había que escribir algo que gustase a sus hijos. Huye de la literatura infantil de moraleja y cuento simple. Los niños, advierte, no son idiotas. En Alex Colt parte de un crío que se va al espacio, pero trata, entre otros temas, el acoso escolar. «Hay muchos niños que sufren acoso escolar en España y Alex Colt les está ayudando. A los diez, once o doce años somos muy crueles».

Juan Gómez Jurado con un ejemplar de Alex Colt en San Francisco:: PAKOPÍ

Gómez Jurado habló ayer por la tarde en la carpa de conferencias sobre 'El arte de contar historias'. Su obsesión es enganchar al lector desde la primera página. «Me encanta que la gente me diga que se ha pasado de la estación de metro porque estaba tan metido que no se ha dado cuenta». Aunque no es lo mismo escribir 'Cicatriz' para adultos que 'Alex Colt, cadete espacial' para niños de diez años, el objetivo final no varía: mantener el interés. «Hemos cambiado nuestra forma de consumo cultural. Se ve en el cine, en las series y ahora los narradores deben también tenerlo en cuenta a la hora de construir historias que lleguen a los lectores», explica el polifacético escritor. Esos retos pasan por buscar nuevas fórmulas narrativas, más directas.

Nach, aprendiz de poeta

En ese mismo interés por mantener la atención anda también el cantante Nach con 'Hambriento'. Es uno de los máximos exponentes del género del hip-hop en lengua castellana y uno de los mejores representantes de la vertiente más poética. Sociólogo de formación, acostumbra a llenar teatros de gente joven y 'Hambriento' supone un reencuentro con la palabra.

El libro empezó como desahogo personal y nunca pensó que acabaría en las librerías. «Es como un viaje en el que salgo de casa con ganas de vivir y descubrir lo que me rodea».

Aunque desde la música ya le han considerado poeta en muchos casos, Nach reconoce con humildad que todavía se ve como un aprendiz que sigue en el camino. Defensor de la función terapéutica de la poesía -«esto ha sido como ponerme delante de un espejo y descubrirme»- huye de los agoreros que ven a los jóvenes lejos de la literatura. «Mucha gente joven está acudiendo a la poesía porque hay un mundo en el que pueden identificarse». Gran lector de los clásicos de la Generación del 27, encuentra en el poemario el sosiego que no le permite la música. «El hip-hop es como estar en un bar con los amigos contando algo con música de fondo y el libro es ponerte en silencio en tu habitación. Me apetece, sobre todo, disfrutar de todo esto». Poco amigo de dar consejos, solo pide a la gente joven que sean originales y no se fíen de las copias.