Fernando Herrera es apartado de su cargo como presidente de la Cámara de Comercio

Fernando Herrera Tabares deja de ser el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz. Ostentaba el cargo desde 2002 y la última reelección tuvo lugar en 2010. Su cese en este cargo es «automático», según explicó ayer a este diario el director gerente y secretario general de la Cámara, Antonio Masa Grajera. Se debe, agregó, a su nueva posición en minoría en la sociedad mercantil Inversiones Varias Extremeñas S. L. (Invarex), donde Herrera fue socio pero ya no tiene acciones.

Al no ostentar la representación en esta empresa deja de ser miembro del pleno. Según Masa, Invarex, dedicada a las promociones inmobiliarias, es la que ha decidido que Herrera ya no sea su representante en la Cámara, «y al no estar en el pleno no puede ostentar el cargo de presidente». Se da la circunstancia de que en esta sociedad la familia Masa tiene mayoría con más del 80% de las acciones tras la venta del 8% que realizó Herrera recientemente.

El pleno lo componen 33 sociedades e instituciones con sus respectivos delegados ante la Cámara. A partir de ahora hay que esperar al pleno del 31 de mayo para saber qué persona designa Invarex como su representante en el pleno, lo que la convertirá directamente en presidente de la Cámara, «que está compuesta por sociedades, no por personas», subrayó ayer Masa.

El pleno es el órgano soberano y el artículo 25 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, que rige las Cámaras Oficiales de Comercio, afirma que es el órgano que tiene facultad para elegir al presidente. Pero según Masa, tendría que ser en una sesión posterior cuando se decida si la persona designada por Invarex el día 31 continúa en la presidencia. Y solo habría votación si se postula otro candidato.

Fernando Herrera no cree que éste sea el procedimiento adecuado, entre otras razones porque él no ha firmado la convocatoria del pleno del 31, explicó ayer a preguntas de este diario. Para hoy se ha convocado un comité ejecutivo extraordinario de Coeba (Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz), que fue la que ganó las últimas elecciones a la Cámara y la que le designó a él para ocupar la presidencia.