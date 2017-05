La Sala Europa consolida su oferta cultural con cuatro exposiciones

La Sala Europa pasa inadvertida en la agenda cultural de la ciudad. En la esquina del edificio que acogió en su día la Biblioteca del Estado, la Junta de Extremadura suele organizar exposiciones y las pone a disposición de los extremeños para mostrar al público sus trabajos, aunque sin una programación concreta.

La idea ahora es fortalecer su oferta cultural con exposiciones de calidad. La semana pasada la Junta anunció un calendario de actividades para los próximos doce meses en la sala.

El viernes se inauguró 'Pluma, papel y tijeras', en la que se muestra hasta el 30 de junio la obra de cinco ilustradores que son extremeños.

Desde la Junta han seleccionado algunos trabajos de Ana Suárez, Ester García, Fermín Solís, Pámpano Vaca y Yolanda Cabrera. Se trata de cinco nombres consolidados pero con formas muy distintas de trabajar.

Ana Suárez (Terrassa, 1987) fue finalista en el Premio Apila Primera Impresión y en el Encuentro Internacional de Ilustración Sao Joao da Madeira en 2016, entre otros reconocimientos. Ester García (Cáceres, 1984) ha sido seleccionada en muestras como la 30ª edición de la 'Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'infanzia' en Sàrmede (Italia) y sus obras han sido premiadas en certámenes como el IV Catálogo Iberoamericano de Ilustración de México o 'The Sharjah Exhibition for Children's Books Illustrations' de los Emiratos Árabes. Trabaja para editoriales como Nórdica Libros, Libre Albedrío, Lóguez ediciones, Edebé y SM.

Ilustrador y guionista curtido en multitud de fanzines y revistas de cómics, las obras de Fermín Solís (Cáceres, 1972) se han traducido en Estados Unidos, Francia y Canadá.

Yolanda Cabrera (Almendralejo, 1974) ha recibido varios premios locales, y en 1995 obtuvo el 2º accésit del Premio Planeta Agostini de Dibujo y Pintura. Actualmente colabora con editoriales españolas.

Una visita por la sala Europa durante este mes sirve para conocer de cerca el panorama actual de la ilustración en Extremadura.

Para el próximo otoño, la propuesta la protagonizarán los escultores Juan Gila y Jorge Gil durante los meses de octubre y noviembre. Se trata de dos nombres muy conocidos en este campo y que pertenecen además a dos generaciones distintas. La exposición servirá para reparar una deuda con la escultura. La Junta no organiza en sus salas una muestra de escultura en la región desde 2005, cuando se organizó una de César David.

Proyecto del Ministerio

Ya en enero de 2018, la sala Europa será la sede del proyecto itinerante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte titulado 'Inmaterial, patrimonio y memoria colectiva'. Llegarán a Badajoz más de noventa fotografías de algunos de los fotógrafos documentalistas españoles y extranjeros más importantes de la historia: desde Jean Laurent, Mariano Moreno, Baltasar Cue y Otto Wunderlich hasta Escobar López o Cristina García Rodero.

En primavera del próximo año, entre marzo y abril, llegará la última entrega programada por la Junta de Extremadura, tiene que ver con un proyecto propio para reconocer el papel de las mujeres en la fotografía. Los técnicos de Cultura seleccionan en estos momentos a las autoras que participarán en el catálogo.

El director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán, recuerda que este circuito cultural con tres paradas -sala Europa de Badajoz, Archivo Histórico de Cáceres y Santa Clara de Mérida- se recuperó el año pasado y para los próximos meses se consolida con la intención de fortalecer el sector de las artes visuales en Extremadura.