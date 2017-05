Marcos Chicot: «En 2.500 años no hemos aprendido a blindar la democracia»

Dice Marcos Chicot (Madrid, 1971, finalista del Premio Planeta 2016 con 'El asesinato de Sócrates') que muchas de las cosas que hoy ocurren ya sucedían del mismo modo en la Grecia clásica de hace 2.500 años. Entonces apareció el teatro, la historia, la medicina, la democracia. «Y en esa primera democracia es la ocasión de que aparezcan los primeros políticos profesionales, los primeros corruptos, los primeros demagogos, y todo eso surge trayendo la desgracia una y otra vez a los pueblos, aquella guerra que nunca acaba entre Atenas y Esparta», reflexionaba ayer.

En esa apasionante etapa de la historia se sumerge su nueva novela, un libro del que ayer habló en Badajoz el escritor que convirtió su anterior obra, 'El asesinato de Pitágoras', en el ebook en español más vendido del mundo en el año 2013. «Muchas veces me dicen que no saben si están leyendo el periódico del día anterior o mi novela, porque hoy en día está ocurriendo lo mismo que entonces. En 2.500 años no hemos aprendido a blindar la democracia, todo lo contrario, en lo que hemos avanzado mucho, de forma sorprendente diría, es en la sofisticación de la corrupción, eso sí ha avanzado muchísimo».

De ese terrible defecto habla 'El asesinato de Sócrates', pero no en una primera lectura, sino en las pinceladas que sirven de fondo a esta novela de intriga, acción y thriller. «Como decía el poeta romano Horacio, hay que instruir deleitando, por eso intento ofrecer a los lectores una historia muy entretenida, que no puedes dejar de leer, y que tiene detrás ese nivel de la reconstrucción histórica».

Marcos Chicot, que también ha sido finalista en el Premio de Novela Ciudad de Badajoz, dijo ayer que el lector que se adentre en su Sócrates disfrutará de una trama absolutamente respetuosa con la etapa en la que vivió este pensador clásico. «Tanto Pitágoras, que apareció en mi anterior novela, como Sócrates son dos de los grandes maestros que tiene la humanidad».

«Hay un personaje en la novela, el dramaturgo Eurípides, que en los dos últimos años de su vida huye de Atenas diciendo que la democracia es la dictadura de los demagogos -añadió-. Todos esos defectos que no hemos aprendido a corregir en tantos siglos son los que también Sócrates denunciaba, porque toda su vida fue una lección de justicia que nos enseña la manera de comprender lo que debería ser y lo que no es a veces la democracia».

Chicot habló de los defectos de este sistema de gobierno, pero también de lo que, a su juicio, puede mejorar la realidad. «A corto plazo los problemas que vivimos no tendrán solución, y en cualquier caso esa solución siempre dependerá de cada uno de nosotros. Siempre digo lo mismo: la implicación de la sociedad civil es fundamental, no hay que olvidar que somos capaces de reflexionar, que tenemos un juicio crítico, que estamos casi obligados a pensar».

En esta línea de pensamiento, recordó a Francisco de Quevedo, que en pleno Siglo de Oro ya advirtió de que «un pueblo idiota es la seguridad del tirano». «Hoy en día, cuando está desapareciendo del programa de estudios todo lo que nos invita a reflexionar, creo que es especialmente importante traer a la actualidad a Sócrates, al primer gran maestro que nos enseñó a pensar, porque eso es lo que hacía: al que se creía ignorante le demostraba que había conocimientos en su interior».

Junto a Marcos Chicot, en la jornada de ayer también destacó la presencia del académico de la lengua y poeta Pere Gimferrer.