Fragoso sobre Borruel: "No tendrá derecho a despacho ni a asignación"

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha explicado que el edil Luis García-Borruel "no tendrá derecho" a tener despacho ni asignación como grupo al convertirse en concejal no adscrito, y ha apuntado que ya no es presidente de la Comisión de Cultura.

"A día de hoy no pertenece a ninguna comisión", ha señalado, para insistir en que en todo caso "no va a presidir ninguna", ha dicho Fragoso.

El primer edil pacense ha trasladado a la Junta de Portavoces previa al pleno que García-Borruel "a partir de hoy como concejal tránsfuga que es tiene que tener la condición de concejal no adscrito".

Una "condición" por la cual, y según la legislación de base y toda la jurisprudencia que marcada desde el Tribunal Constitucional hasta "bastantes" tribunales Superiores de Justicia, "tendrá simplemente los derechos políticos de representación".

"Esos derechos en ningún caso pueden suponer que tiene más derecho que cuando pertenecía a un grupo, por tanto no tendrá derecho a despacho, no tendrá derecho a asignación como grupo, no tendrá derecho a utilizar las salas de reuniones del ayuntamiento, todo eso ya está configurado por el Tribunal Constitucional", ha puntualizado.

El regidor ha añadido no obstante que tiene que regular "todavía" cómo articular los tiempos de intervención en el pleno, dado que "no tendría sentido" que él mismo no pueda permitir a un grupo político que todos sus miembros hablen durante el mismo tiempo para defender un punto y sí que "dos que pertenecían a un grupo pudieran multiplicar por dos en este caso la exposición".

Al respecto, ha señalado que esta situación "en la mayoría de las situaciones esto está regulado en un reglamento orgánico municipal que Badajoz no tiene", ha reconocido.

Mitad de tiempo

En esta línea, Francisco Javier Fragoso ha trasladado a los portavoces municipales que su idea, que este viernes no se ha llevado a cabo porque "había que pasarlo", es que le dará a García-Borruel la mitad del tiempo que a cualquier grupo que habla "en nombre evidentemente de muchos más", a la vez que ha matizado que a la portavoz del Grupo de Ciudadanos, Julia Timón, no se le aplicaría también la mitad de este tiempo.

"Julia (Timón) es grupo y tiene los derechos que le corresponden como grupo porque al que hay que menoscabarle los derechos es al tránsfuga, eso es lo que decidimos todos los partidos políticos cuando tomamos esa decisión", ha agregado.

También ha indicado el alcalde que Borruel tiene su voto en pleno y formará parte de las comisiones informativas, pero que "habrá que reestructurar" la composición de las mismas, así como que el hasta ahora presidente de la Comisión de Cultura "ahora mismo no es presidente de ninguna comisión porque a día de hoy no pertenece a ninguna comisión".

Para el regidor, García-Borruel representaba al Grupo Ciudadanos y "por ende al pasar al grupo no adscrito automáticamente ha desaparecido de todas", en relación a lo cual ha insistido en que "Luis García-Borruel no va a presidir ninguna comisión" y que la presidiría él mismo.

En esta línea, ha explicado que ha firmado que "no" se le va a "dar a los tránsfugas ni un solo derecho más allá del que simplemente le corresponde" y que, aunque Borruel lo ha dicho "por desconocimiento", "a día de hoy" no pertenece a la Comisión de Cultura porque en la misma representaba a Ciudadanos.

Ha agregado que actualmente las comisiones municipales están formadas por un representante de Ciudadanos, un representante de Podemos, tres del PSOE y cuatro del Partido Popular y que "habrá que reconfigurarlo" en aras de "intentar garantizar" que Borruel "pertenezca a todas las comisiones sin poder desvirtuar esto el mecanismo de equilibrios que hay en el pleno".

Así, ha recordado, la oposición tiene que sumar más que el Partido Popular que, a su vez, con un sólo partido tiene que tener mayoría "como ocurre en el pleno", por lo que, en su opinión, "la única forma de ser exacto en la proporcionalidad es irnos a comisiones de 27", lo cual "no tiene sentido".