Borruel abandona C's un día antes de que cumpla el plazo para presentar alegaciones a su expulsión

Luis García-Borruel, concejal en el Ayuntamiento de Badajoz, abandonó ayer Ciudadanos. Justo un día antes de que concluyera el plazo para presentar alegaciones al expediente disciplinario abierto a principios de mes con el objetivo de expulsarle. La baja voluntaria se hará efectiva hoy.

C's relevó a Borruel como portavoz de su grupo en el Ayuntamiento el 24 de abril. Fue el comité nacional del partido el que tomó esta decisión argumentando el deterioro de la situación creada en el grupo municipal. La incomunicación entre Borruel y Julia Timón, la otra concejala del partido y actual portavoz, así como la inexistencia de relaciones entre Borruel y el partido están entre los motivos. Las negociaciones de la moción de censura de Ricardo Cabezas para quitar la Alcaldía a Francisco Fragoso están también entre los motivos. La crisis entre el partido y el grupo municipal llevaba meses abierta cuando dieron este paso.

C's nacional ordenó a Borruel que firmara el documento para el cambio de portavoz el 24 de abril, pero no lo hizo. Este hecho, unido a sus críticas, que cuestionaban la autoridad de los responsables de su partido en Extremadura e insistían en que él seguía siendo el portavoz, llevaron al partido a abrirle un expediente disciplinario con suspensión temporal de militancia el 5 de mayo. Ese expediente suponía otro paso en la expulsión. Se abrió entonces un periodo de alegaciones para que Borruel pudiera argumentar por qué no había firmado el cambio de portavoz. Ese plazo de alegaciones acababa hoy. Horas antes, Borruel ha comunicado su baja voluntaria al partido. Según el concejal, ha presentado una denuncia con grabaciones y pantallazos de whatsapp de conversaciones entre cargos orgánicos de su partido tomadas desde el año 2015 en la que dicen que le quieren echar. Desde el partido consideran que no son alegaciones al expediente disciplinario abierto, sino denuncias.

La baja es automática. El partido le ha pedido ya que entregue el acta de concejal, dado que concurrió a las elecciones bajo la marca de Ciudadanos. Sin embargo, no esperan que la devuelva, ya que ha expresado su intención de continuar como edil. Las actas son personales y los concejales no tienen por qué devolverlas. A partir de ahora, Borruel será concejal no adscrito a ningún grupo, lo que supone que será el único concejal con esa condición y el primero en la historia reciente de la ciudad.

Ciudadanos tiene previsto comunicar hoy de forma oficial al Ayuntamiento que Borruel ya no representa la formación.