Tubasa saca la línea 7 de Ricardo Carapeto para aliviar el tráfico

Soledad Remedios ya ha puesto la queja en el buzón municipal. En cuanto le dijeron que el Ayuntamiento había decidido sacar de la arteria principal de San Roque la línea 7 de Tubasa se fue al Ayuntamiento a mostrar su disconformidad.

En su opinión se trata de una medida que limita la conexión de San Roque y Suerte de Saavedra. La 7 parte de la Barriada San Miguel y llega hasta Valdepasillas pasando por el centro. Ahora entrará por la carretera de la Corte y no girará por la Escuela Virgen de Guadalupe para meterse en el barrio.

Desde el Consistorio justifican la medida porque tratan de aliviar el tráfico de la calle. La decisión supone liberarle de 68 pasos en las 17 horas de servicio. Algo más del 20% del total del volumen de transporte público que soporta entre las siete de la mañana y las once de la noche los días laborables. La 7 tiene una frecuencia de entre 20 y treinta minutos en ambas direcciones y es la segunda con más paso.

Ricardo Carapeto entra dentro del itinerario habitual de seis líneas de Tubasa, siguiendo el cronograma de cada ruta que publica Tubasa en su web y sumando cada caso: En una jornada habitual pueden parar más de 290 urbanos por esta calle en ambas direcciones.

La 18 -Cerro Gordo a Medicina-, con 20 minutos de frecuencia, sigue siendo el principal enlace del barrio con la ciudad por transporte público.

Para hacerse una idea del volumen basta con observar el tránsito durante una hora.

Entre la una y las dos de la tarde del pasado martes, hasta 20 vehículos de la concesionaria se detuvieron a la altura de la cafetería La Esquina. En algunos momentos incluso coincidieron dos o tres en el mismo punto. No extraña, por tanto, que ahora se trate de poner límite a este aforo.

El problema es que no a todo el mundo satisface el cambio. A la queja de Soledad se puede unir, por ejemplo, la de Miriam Piñeiro. Trabaja en una de perfumería de la acera y el 7 de las dos y cuarto de la tarde le vale para volver a casa después de cerrar la tienda.

Ahora, explica, solo tiene que esperar poco más de cinco minutos porque si no se sube al 7 le vale el 18 y antes de las dos y cuarto tiene uno u otro en dirección al centro.

El problema es que si se reducen las posibilidades, alerta, se amplía la espera. «Yo llevo poco tiempo trabajando y me va bien. Solo espero que no tenga que pasarme media hora porque ya no me compensaría».

Como Miriam, muchos de los usuarios de Tubasa en Badajoz lo utilizan como conexión con el centro. El problema es que no todos tardan lo mismo. Ese es el caso de María José Sánchez. Fue una de las que se bajó el pasado martes en la parada de la cafetería La Esquina. Habitual del 4, que le lleva a trabajar cerca del Hospital Materno Infantil. Si se queda en el centro se baja en la avenida de Europa. Por su experiencia, cree que no se trata de tener más o menos opciones para elegir, sino de hacer los trayectos más fluidos. La línea 4 pasa por avenidas en las que se abusa de la doble fila, lo que obliga a frenar cada pocos metros con un vehículo tan grande. En su día ella sugirió por Internet a la concesionaria que habilitara un carril bus por toda la ciudad.