Julia Timón se marca como prioridad desbloquear los presupuestos

Serena y seria, la nueva portavoz de Ciudadanos, Julia Timón, se marcó ayer como prioridad desbloquear la negociación de presupuestos para este año con el Gobierno local. A cambio, pedirá que Francisco Fragoso cumpla todos los compromisos contraídos con su partido y, también, nuevas propuestas. Esa es la prioridad para ella y su partido, según dijo en su primera rueda de prensa tras su nombramiento el lunes.

«No vamos a entorpecer la relación con nadie. A algunos se les estaban negando la puerta (en referencia a los populares) y quizás (Luis García-Borruel) no estaba negociando lo suficientemente bien», consideró la nueva jefa del grupo municipal que habiendo conseguido el menor número de votos de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento es clave para las políticas que desarrolle el Gobierno local, ya que Fragoso no logró la mayoría absoluta.

«Lo importante son los presupuestos. Hay que realizar una negociación fuerte sin dejar de exigir. No podemos imponer que la ciudad esté parada, incluso que en algunos casos se perjudique a los ciudadanos. La línea de aquí será como la de mi partido a nivel nacional». Así explicó el giro que pretende dar a su grupo. Tendrá un carácter más dialogante que el que ha mantenido su antecesor, Luis García-Borruel, en los últimos meses con el alcalde, al que ambos permitieron la investidura. Negociará, aseguró, «de manera contundente, pero no autoritaria».

También realizó varios guiños a su partido. «El cambio que se va a notar es que yo no trabajo sola, tengo un partido detrás. No que el protagonismo sea para mí, sino para mi partido a nivel local, territorial y nacional». Reconoció que no existía relación entre el grupo municipal y el partido, a nivel orgánico. «Hemos trabajado juntos los dos concejales, pero el partido ni es Luis ni soy yo. La relación con el partido se había perdido. Eso sí va a ser un cambio profundo». Es decir, que el grupo municipal retomará esa relación con el partido.

Aun así, Julia Timón repitió en varias ocasiones que Ciudadanos es un partido que está y seguirá en la oposición. De ahí que en primer lugar quiera reunirse con el resto de partidos de la oposición. Ayer fue el turno del mayoritario, el PSOE. Los socialistas se negaron después a valorar el encuentro. Tanto PSOE como Podemos han sido muy críticos con el cambio de portavoz determinado por el comité ejecutivo nacional de Ciudadanos. El encuentro con Podemos tendrá lugar la próxima semana. «Seguiré tratando y negociando con la oposición porque mi partido está en la oposición», incidió.

Tanto PSOE como Podemos han visto este cambio de portavoz en Ciudadanos como el freno definitivo a la moción de censura anunciada por Ricardo Cabezas hace ya dos meses. Los dos partidos entienden que Luis García-Borruel era favorable a que el partido apoyara el cambio de alcalde. Sin embargo, al ser preguntada, Julia Timón aseguró que en las conversaciones internas del grupo municipal siempre se habló lo mismo que delante de los micrófonos. Es decir, que no apoyarían esa operación para desalojar a Fragoso. De ahí que asegure que su nombramiento no supone ningún cambio sobre el apoyo de C’s a la moción, que siempre fue negativo.

Julia Timón subrayó que su posición sigue siendo igual de cercana a los partidos de la oposición que la de García-Borruel. Hablará en primer lugar con ellos sobre presupuestos, después con su partido y en tercer lugar decidirá. Añadió que Ciudadanos «nunca toma decisiones precipitadas» y el cambio de portavoz se enmarca en «todo lo que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo y con la perspectiva de cambio de mi partido» tras la reciente asamblea nacional.