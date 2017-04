El Dúo Ágora actúa hoy en la Hernán Cortés

El Dúo Ágora ofrece hoy en la Residencia Universitaria Hernán Cortés el concierto 'Música de siempre', en el que ofrecerá boleros, tangos y música de cine. El Dúo Ágora está formado por Luis Gordillo (piano) y Miguel Ángel Corral (violín), quienes ofrecerán una actuación que comenzará a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Su repertorio incluye temas como 'My way', 'Volver', 'El día que me quieras', 'Muñequita linda', 'Granada', 'La historia de un amor', 'María Elena' o 'El reloj'.