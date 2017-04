Fragoso: «El golpe de estado lo han querido dar ellos saltando la voluntad mayoritaria»

El alcalde de la ciudad, Francisco Fragoso, dijo este miércoles que «el golpe de estado es el que han querido dar ellos, saltándose la voluntad mayoritaria» en referencia a las intenciones frustradas de presentarle una moción de censura. De esta forma, respondió al concejal de Podemos, Fernando de las Heras, quien calificó la decisión de C’s de «golpe de estado» a las posibilidades de implantar otra forma de gobernar en la capital pacense, según recogió Efe.

«No valoro las decisiones de otros partidos -dijo el alcalde en referencia al relevo de Luis García-Borruel por Julia Timón como jefe de C’s-. (...) Golpe de estado es el que han querido ellos dar, usando votantes que nada tienen que ver ideológicamente con otros, querían imponer su voluntad en la ciudad cuando saben que no es la mayoritaria. No voy a entrar en ese tipo de juegos (de opinar sobre decisiones de otros partidos)».

El alcalde dijo ayer que se reunirá próximamente con Julia Timón, «Por el bien de la ciudad, trabajaré igual con Julia que con Luis. Le plantearé acuerdos que sean buenos para la ciudad», dijo.

Por otro lado, Fragoso también ironizó con las declaraciones que el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ha repetido en las últimas semanas y en las que asegura que el alcalde le amenaza a través de otros concejales con acabar con su vida personal y familiar. «Sinceramente, creo que debe ser parte de sus propios delirios e interpretaciones de la realidad. Estoy convencido de que el señor Cabezas no tiene nada oculto que pueda acabar ni con su vida profesional ni mucho menos familiar. Y si tuviera algo familiar, a quien se lo tendría que explicar es a su familia, no a mí. No tengo ni idea de nada y no voy a entrar en ese juego», dijo.

En cuanto a la nueva sede policial, el alcalde explicó que le gustaría que el complejo de la nueva jefatura de la Policía Local estuviera acabado. Dijo que si no lo está es porque el Ayuntamiento tiene que atender otras necesidades económicas. Precisó que el edificio está terminado, ahora se ejecuta la urbanización y faltan los sistemas de comunicaciones. De esta forma, replica a Cabezas, que realizó una inauguración ficticia de la jefatura el martes.