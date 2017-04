El tributo a los Beatles en el López de Ayala reúne a 50 músicos de la ciudad

José Luis Arroyo lleva varios años recorriendo Extremadura con los acordes de los Beatles. Su particular versión del cuarteto de Liverpool suele formar parte de la programación de verano de la Terraza del López o de los ciclos de Caja de Badajoz. Aunque el título que cuelga en su despacho es el de farmacéutico, Arroyo se siente músico. «En Badajoz yo creo que pocos conocen mi profesión, todos me asocian a la música». Tantos años promoviendo grupos como Blacksbirds le convierten ya en uno de los referentes de la música Beatle en Badajoz. Estos días ensaya en el salón de actos del instituto Zurbarán su próxima entrega: The Let it be (el título del último disco de la banda ).

A TENER EN CUENTA uThe Let it be. Concierto tributo a los Beatles, en el que participan 50 músicos. uAgenda. Viernes 28 de abril, a las nueve de la tarde en el López de Ayala. uPrecios. Butaca, 15 euros y anfiteatro, 12.

Se trata de una propuesta ambiciosa en la que abre el abanico a otros grupos de la época con versiones de Queen, Simon and Garfunkel o Mike Oldfield. «Quedaron un poco eclipsadas por el éxito de los Beatles, por eso ahora queremos rendirle también homenaje».

Arroyo insiste en que se trata de algo poco visto, inusual. No todos los días se suben al escenario del López cincuenta músicos. El evento se ha programado para próximo viernes 28 de abril (12 y 15 euros la entrada ).

El repertorio se ha dividido en dos partes. En la primera se tocarán los temas más conocidos de la banda y en la segunda ya se abordará el legado musical que dejaron por separado John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Las quedadas sobre los Beatles se han convertido en casi rituales periódicos a los que se suman, de una forma u otra, la mayoría de los músicos de la ciudad. «Al fin y al cabo se trata de música clásica dentro de la época moderna. Suele venir gente mayor, pero también muchos jóvenes que los tienen como referencia».

Para el The Let it be del próximo viernes cuentan con una sección de cuerda (violines, viola y violonchelos), otra de viento ( trompetas, trompas, saxofones y oboe) y veinte voces corales (tenores, contraltos y sopranos).

A esta nómina hay que sumar batería, percusiones, guitarras, teclistas y dos cantantes. «Lo más complicado ha sido organizar los ensayos. Lo hemos hecho en pequeños grupos y dividiéndonos el trabajo para coincidir según los temas que nos corresponde a cada uno».

Después de tantos años montando eventos similares, el trabajo previo va muy rodado y trabajan por secciones. «Muchos son profesores del conservatorio, otros han participado en coros como el Amadeus y aunque estrictamente no somos una banda profesional, el resultado es el mismo».

Con su particular recuerdo a la mítica banda inglesa han pisado ya casi todos los escenarios de la región, desde el López hasta el Romano de Mérida. Salir fuera no parece tan sencillo. Seguidores de los Beatles hay en todos sitios y la puesta en escena encajaría en cualquier auditorio.

«Mucha gente que nos han escuchado en Extremadura pero vienen de fuera, nos animan a que hagamos una gira nacional». Arroyo entiende que se trata de una tarea complicada. En Extremadura la logística casi no requiere esfuerzos, los integrantes de The Let it be viven casi todos en Badajoz o en pueblos cercanos. Salir fuera con tanta gente implicaría ya un gasto extra al del caché del grupo. «Aquí nos conocen mucho y es una ventaja».