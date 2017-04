Los vecinos piden medidas para evitar atropellos en la avenida Antonio Cuéllar Grajera

350 metros, ningún semáforo. La avenida Antonio Cuéllar Grajera es una tentación para los conductores imprudentes que aprovechan esta calle sin obstáculos para acelerar a fondo. El mayor riesgo es para los peatones que salen del colegio, el centro comercial o las pistas deportivas. Por ello, desde la asociación de vecinos de Pardaleras le han pedido al Ayuntamiento de Badajoz que incremente las medidas de seguridad en esta zona con el fin de evitar atropellos.

Juan José Martín, presidente de la agrupación vecinal, recuerda que hace unos años ya hubo un accidente mortal y asegura que hay «muchos sustos». Pide que el Consistorio intervenga antes de que se produzca un atropello mortal.

La avenida Antonio Cuéllar Grajera llega desde la Plaza de Toros, en su cruce con la avenida de Pardaleras, hasta la Ba-20, más conocida como autopista. Hay semáforos en ambos extremos, pero no en los cuatro pasos de cebra que tiene la calle en la zona central.

Juan José Martín Asociación Vecinos Pardaleras «Es una zona con mucho movimiento por el colegio y el centro comercial, hay mucho peligro» «Al ser una recta sin semáforos, los coches aceleran desde el principio y es un riesgo»

Además es una zona concurrida, según resalta Martín, ya que hay varios puntos destacados del barrio. Son el Centro Cívico de la zona, las pistas deportivas, el centro comercial La Plaza, que tiene numerosos bares, y el colegio Nuestra Señora de Bótoa.

Este último es el que más preocupa a los residentes de Pardaleras. «La salida y la entrada es muy peligrosa, se ve a los coches esquivar a los padres cruzando con los niños porque van con mucha prisa», se queja Berta Marín, una vecina cuya ventana da a la avenida, por lo que sigue de cerca estos problemas.

Semáforos o bandas

Los pasos de cebra solo cuentan con la señalización horizontal. Juan José Martín lo considera insuficiente y cree que la mejor solución es que se instalen semáforos que obliguen a los coches a pararse en estos puntos. «Una recta tan grande sin semáforos hace que los conductores aceleren desde el principio, cogen velocidad y hay peligro. Corren mucho».

El representante vecinal explica que ha remitido numerosos escritos al Consistorio pacense para pedir que coloquen semáforos o incrementen las medidas de seguridad en la avenida, pero no ha obtenido respuesta.

Si no se instalan semáforos, Martín sugiere que se monten bandas sonoras para obligar a los conductores a reducir la velocidad. Descarta, sin embargo, que se eleven los pasos de cebra. «Las bandas no son la panacea, pero ayudan, porque lo ideal sería tener semáforos. Pero no los pasos elevados porque, lo que hacen los conductores, es acelerar en medio y llegan con fuerza al paso y es casi más peligroso».

Otro factor a tener en cuenta es que el tráfico ha crecido mucho en esta avenida en los últimos meses. Se debe a que se ha abierto la mediana de la autopista entre esta calle y Sor Julia (vial de las grullas). Hasta enero Antonio Cuéllar Grajera llevaba hasta la autopista, pero los conductores solo podían girar a la derecha. Con la apertura de la mediana, conecta con el Cerro de Reyes, y a la vez, es una zona de entrada desde este barrio.

«Hay más coches, mucho más movimiento. Accidentes ya había antes, pero ahora hay más peligro y yo creo que incluso corren más para ir a cruzar la autopista», señala Ricardo Marga, un jubilado y vecino de Pardaleras.

Marga también explica que esta avenida tiene mayor riesgo al tener una curva. «La visibilidad es peor. Te asomas en el paso de cebra del centro comercial y los coches no te ven hasta que estas en medio, pero te tienes que tirar. Jugarte el tipo», añade este residente.

Además desde la Asociación de Vecinos de Pardaleras piden al Ayuntamiento que mejore el mantenimiento de las zonas comunes del barrio, especialmente del acerado, que está muy deteriorado en varios tramos. «Yo entiendo que no todos lo barrios tenemos que tener de todos, por ejemplo, no pido una piscina porque nos podemos acerca a la de San Roque, pero si exigimos un mantenimiento como todos», resume Juan José Martín.