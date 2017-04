Borruel: «Achaco que me quiten de portavoz a mi enfrentamiento con el PP»

El concejal de Ciudadanos, Luis García-Borruel, aseguraba ayer que la decisión de su partido de retirarle la portavocía municipal no le ha cogido por sorpresa y añadía que se trata de una buena noticia para el PP y el alcalde Francisco Javier Fragoso. «Lo achaco a que tenemos un enfrentamiento muy fuerte con el PP, particularmente yo, y supongo que esto es una forma suave de negociar con ellos, de ser más flexibles, pero que quede claro que yo voy a seguir haciendo lo mismo, que es tratar de que no haya corrupción, trabajar por la regeneración política, por la transparencia y porque las cosas se hagan bien. Para eso me han puesto aquí los electores».

Tampoco atribuye su destitución a las polémicas de las redes sociales ni a la posibilidad de moción de censura que quiere impulsar el PSOE y para la cual era necesario el apoyo de Ciudadanos.

Según el edil, a él nadie le comunicó ayer esta decisión tomada en Madrid y aseguró que se enteró por los medios de comunicación. «Me telefoneó Antonio Ibarra, que no es nadie porque está en funciones, y me dijo que en la reunión que iba a celebrar el comité ejecutivo se me iba a destituir, nada más, del resto me he enterado por la prensa».