Protesta por el traslado de sus tres hijos al centro de menores de Villanueva de la Serena

Isabel Gómez Godoy pasa horas mañana y tarde en la puerta de la Audiencia Provincial, en la avenida de Colón. Le cuenta a los peatones su historia y recoge firmas de apoyo. Protesta porque perdió la tutela de tres de sus hijos hace dos años y medio y los han trasladado desde el Centro de Menores San Juan Bautista de Badajoz a otra institución similar en Villanueva de la Serena.

Gómez Godoy considera injusta esta decisión, ya que aleja a los niños 120 kilómetros de su familia y dificulta las visitas que ella realizaba cada sábado y domingo a Christian (14 años), David (10) y Nazaret (7).

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, sin embargo, se ha mostrado firme con la decisión. El consejero José María Vergeles habló el martes de este caso a preguntas de los periodistas. Pidió respeto por un asunto avalado por la justicia y aseguró que, en todo caso, ha sido por hacer lo mejor por los menores.

El consejero de Políticas Sociales ha justificado que es una decisión avalada por la justicia

«Es una recomendación que está avalada por la Fiscalía de Menores y, por tanto, poco que decir», indicó Vergeles que solicitó «respeto a la decisión que se ha tomado con el respaldo de la Fiscalía de Menores. Además a la familia se le ha informado debidamente y algo apoyado por la justicia, en interés del menor, no podemos hacer otra cosa».

Sin embargo Isabel Gómez ha anunciado que no dejará sus protestas. Se ha puesto en contacto con un abogado y espera que revisen su expediente para poder luchar contra el traslado.

Esta madre podía recoger a sus tres hijos los sábado y domingos a las 11.00 horas. Debía regresar con ellos a las 20.00 horas. Ahora se pregunta cómo podrá visitarlos. «Yo no tengo coche. No se qué pretenden ¿Qué me vaya a vivir a Villanueva de la Serena? ¿Tengo que dejar mi casa para ver a mis hijos? Yo nunca voy a abandonarlos ni dejarlos de ver».

Gómez Godoy explica que el pasado 10 de abril la citaron los técnicos de Menores que llevan su caso. Ella pensó que era para anunciarle que podría llevárselos en Semana Santa porque había solicitado pasar unos días con ellos. «Me dicen que los niños se comportan muy mal en el centro y que han decidido trasladarlos».

Desde el traslado de los menores, el pasado martes según un documento que entregaron a su progenitora, no ha podido tener contacto con ellos, lo que aumenta su preocupación.

Gómez Godoy asegura que el mal comportamiento de los menores se debe «a que no los tratan bien en el San Juan Bautista». De hecho esta mujer es una de las madres que el pasado mes de noviembre presentó una denuncia contra dos internos de este centro por abusar de uno de sus hijos dentro de estas instalaciones. En concreto la denuncia fue de cinco menores contra otros dos. Esta pacense, madre de una de las presuntas víctimas, también añade que denunció encubrimiento por parte del centro de menores.