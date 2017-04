Fragoso dirá en el momento oportuno si opta a la reelección como presidente provincial del PP

El alcalde de Badajoz y presidente provincial del PP en funciones, Francisco Javier Fragoso, ha apuntado que confirmará en el "momento oportuno" si opta a la reelección como líder de los 'populares' en la provincia pacense en el Congreso convocado para el próximo 4 de junio en la ciudad bajo el lema 'La provincia que nos une'.

A preguntas de los periodistas sobre dicho congreso y si optará a la reelección, Fragoso ha aseverado que lo que puede decir es que este pasado miércoles se desarrolló el máximo órgano del partido entre congresos, la Junta directiva provincial, que "dio por convocado" el citado Congreso Provincial.

Sobre el mismo, ha señalado que, "a partir de ahí" y "cuando la comisión organizadora abra los plazos", dará "respuesta a esa pregunta, a esa incógnita" de si va a ser o no precandidato y si "después en su momento" obtiene los avales y el "respaldo de la gente" para ser candidato a presidente provincial del PP.

"Todavía es una decisión que, en todo caso, primero transmitiré a mi familia, a mi mujer la primera, y a partir de ahí pues a los órganos del partido que corresponda y la haré pública en su momento", ha insistido, al tiempo que ha recalcado que lo "único" que puede decir es que este miércoles fue su último acto como presidente del partido tras cinco años en este mandato "demasiado largo" y debido a "las circunstancias políticas del país".

Así, Francisco Javier Fragoso ha explicado que los estatutos del Partido Popular no permiten convocar congresos en periodos electorales y que "hasta que no habido estabilidad" no se han convocado, primero el Congreso Nacional en febrero, a continuación en marzo el Autonómico y después los dos congresos provinciales en el caso de Extremadura.

De igual modo, ha cifrado en ocho los años que ha ejercido como presidente provincial del PP en Badajoz y ha comentado, interpelado por si se ve con fuerzas y ganas de seguir o con disponibilidad para ello, que "esa parte ya" la trasladará al "momento oportuno" dado que "cualquier cosa puede ser interpretado bien o equivocadamente" a lo que quiere transmitir.

"Las cosas tienen sus tiempos y yo soy muy respetuoso con las normas y a partir de ahí ya evidentemente lo transmitiré", ha concluido Fragoso.