Los vecinos de los poblados no elegirán a sus alcaldes

El alcalde de Badajoz seguirá nombrando a dedo a su delegado en los poblados. No habrá elecciones para elegirlos. La decisión está basada en tres informes que advierten de la ilegalidad de este procedimiento, que Francisco Fragoso había conveniado con Ciudadanos para que permitiera su investidura como regidor.

El Ayuntamiento elaboró un reglamento para regular esta consulta y este se aprobó inicialmente. Hasta se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante su periodo de exposición pública, la Delegación del Gobierno advirtió de la ilegalidad del 'Reglamento municipal para la elección de representantes de la Alcaldía en las pedanías de Badajoz' al ser inadecuado al ordenamiento jurídico. La delegada del Gobierno, Cristina Herrera, se basa para ello en informes de la Abogacía del Estado y la Secretaría General de la institución.

El Pleno que se celebra el viernes estudiará este aviso de la Delegación del Gobierno y dos alegaciones presentadas por particulares relativas a cuestiones formales.

Ahora, dos informes municipales van en el mismo sentido que los emitidos por la Delegación del Gobierno. Uno es de la Secretaría General y otro de la Abogacía del Estado. Ambos determinan que si se aprobara definitivamente el reglamento, este sería nulo de pleno derecho y la Delegación del Gobierno podría interponer un recurso contencioso-administrativo.

«Debemos tener en cuenta que las supuestas razones de interés público se confunden a veces con el interés político, y el interés político, siendo muy respetable, nunca puede estar por encima del cumplimiento de la legalidad». Así lo establece la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento en base a las leyes que incumple el reglamento. De ahí que el portavoz del grupo municipal del PP, Celestino Rodolfo, dijera ayer que las elecciones no se van a celebrar. «No vamos a contravenir la legalidad», anunció Rodolfo.

¿Qué leyes contraviene?

La Asesoría Jurídica Municipal determina que el reglamento infringe la Constitución y la Ley de Régimen Electoral General, ya que el texto instituye un procedimiento electoral no previsto en esta última Ley. La Constitución determina que esa Ley orgánica debe regular el régimen electoral.

La elección en las pedanías para elegir al delegado del alcalde de Badajoz también contraviene la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, ya que para realizar consultas -que es como se denominan estas elecciones en el reglamento- es necesario el permiso del Gobierno de la Nación. «Aunque la denominación que se ha dado al procedimiento en cuestión es el de consulta popular, la realidad es que está haciendo una regulación de un completo proceso electoral, a través de un reglamento, cuando el municipio carece de competencia para ello».

Además, el informe de la Secretaría General indica que el alcalde podrá nombrar en los barrios que no constituyan entidad local menor pero se encuentren separados del casco urbano, o que tengan entidad propia, a representantes personales. También se apunta a que el alcalde no puede delegar competencias en esos alcaldes pedáneos porque no son concejales. Estos delegados solo pueden representar al alcalde y no tienen capacidad para tomar decisiones.

«Estos representantes del alcalde serán personas de su absoluta confianza, designadas por él para atender de forma más inmediata los intereses del núcleo de población en cuestión», indica el informe.

Los informes concluyen que el alcalde «ha de nombrar a la persona que estime conveniente, que sea de su confianza, y no a quien elijan los vecinos del poblado en cuestión».