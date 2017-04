Condenan a un delincuente detenido con la ayuda del concejal Antonio Ávila

El día 31 de marzo de 2015, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Ávila, caminaba por la calle Menacho. Eran las 11.30 de la mañana cuando le sorprendió el revuelo que había junto a la farmacia de Alejandro Ramírez del Molino, donde un conocido comisario de la Policía Nacional vestido de paisano tenía serias dificultades para inmovilizar a un joven que no paraba de gritar.

Unas treinta personas contemplaban la escena cuando el concejal decidió echar una mano al mando de la policía. «Una vez más pude apreciar cómo alguien con valores estaba solo frente a un problema que es de toda la sociedad. No es de recibo que cuando alguien pide ayuda la gente sólo apoye con la mirada, mal síntoma es ese», confesaba ayer Antonio Ávila mientras esperaba el momento de ser llamado a declarar como testigo en el juicio donde iban a ser vistos estos hechos.

Junto a él se encontraba el comisario que realizó aquel arresto después de que el farmacéutico le hubiese informado de que ese joven le había sustraído dos días antes una crema cosmética, una actuación delictiva que había sido grabada por la cámara de seguridad del negocio. «Yo le pedí la documentación, pero el sospechoso se encaró conmigo diciendo que no era policía mientras lo ponía contra la pared. Comenzó a gritar, la gente se arremolinaba, yo calculo que había unas 30 personas cuando Antonio Ávila apareció para ayudarme. Luego se unió un jefe de seguridad, pero la situación no quedó controlada hasta que recibimos el apoyo de una cuarta persona», cuenta el comisario.

El juicio iba a celebrarse ayer por la mañana. El abogado de la acusación, Segundo Berjano, pedía que el autor de estos hechos fuera condenado a tres años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y a un año de cárcel por un delito de lesiones. En el escrito de acusación se indicaba que el comisario sufrió una tendinitis en el hombro derecho que lo tuvo 90 días de baja, 30 de ellos impeditivos.

Finalmente Juan Carlos A. M. fue condenado por el delito de atentado a nueve meses de prisión, una pena en la que se tuvo en cuenta la atenuante de drogadicción y la agravante de reincidencia.

Esa conformidad previa hizo innecesaria la declaración como testigo de Antonio Ávila –en el momento de los hechos tenía 57 años–, quien dijo ayer que si volviera a encontrarse en una situación así actuaría del mismo modo. «Más o menos es lo mismo que me pasó a mí cuando un señor me agredió en Las Moreras, allí nadie me ayudó. La gente mira, pero no interviene porque le da miedo. En este caso el chaval estaba musculoso. El comisario lo tenía agarrado, pero no logramos inmovilizarlo hasta que estuvimos cuatro».