«Nos han vendido la idea del amor como algo que nunca se tuerce»

¿Abundan los amores tóxicos o son excepcionales?

Creo que son más frecuentes de lo que pensamos. Nos referimos a aquellas relaciones en las que no nos sentimos a gusto, no acabamos de crecer, en las que no estamos tranquilos y necesitamos que la persona cambie para que podamos estar bien a su lado. En definitiva, sufrimos. En una relación sana el amor fluye, sientes que puedes crecer y hay un equilibrio

¿Cuando hay un bache gordo en una relación todo va a peor después?

Depende de lo que digamos que es un bache gordo. Si se trata de una infidelidad y para la otra persona la infidelidad es un valor innegociable pues eso marcará un antes y un después y es probable que la relación no se pueda reconducir. Otra cosa son las discusiones, conflictos o situaciones por resolver que cuando hay buena comunicación y respeto sí se pueden solucionar. Las relaciones tóxicas sabemos que lo son porque hay momentos en que vemos claro que estaríamos mejor sin esa persona.

¿Sus pacientes son hombres o mujeres en su mayoría?

Mayoritariamente mujeres. Creo que porque a las mujeres les cuesta menos ir a pedir ayuda o ir al psicólogo. Entre los hombres está peor visto que ellos sean vulnerables, pero les pasa lo mismo.

¿Está de acuerdo en que las parejas jóvenes son más proclives a la ruptura y que entre las parejas de mayor edad es complicado dar ese paso y siguen viviendo en pareja sin ser felices?

Eso ocurre porque han sido educados de otra manera y antes la opción del divorcio no era habitual. No es que los jóvenes no aguantamos nada, es que los mayores han aguantado demasiado muchas veces. Ellas no se planteaban la vida sin la otra persona, quizás porque no trabajaban y no eran independientes. Hoy día la separación está más normalizada, pero muchas parejas siguen juntas en relaciones tóxicas y dañinas. De hecho, el principal motivo de consulta es por problemas de pareja. Mucha gente tiene síntomas depresivos y de ansiedad y el problema lo tienen al lado. Si se dieran cuenta no tendrían que tomar tanta medicación.

¿La mejor receta entonces es separarse?

Claro, es que cuando tienes una relación tóxica y no encuentras en la otra persona lo que buscas vas de mal en peor. Aceptar al otro implica dejar de ser nosotros. Tenemos que ser conscientes de si hay opciones para salvar la relación o si está todo perdido y por mucha terapia que hagamos el final será el mismo, y como profesionales tenemos que hacer que el paciente lo vea.

¿El amor está idealizado y habría que bajarlo del pedestal?

Eso es la base del problema, que tenemos una idea del amor basada en películas de Disney. Y que en cuanto te casas ya está y ya eres feliz. Pero no estamos preparados para cuando no es así. Hay problemas y no sabemos dónde habría que poner los límites porque no nos han educado para ello. Nos han vendido la idea del amor como algo que siempre sale bien y nunca se tuerce, por eso estamos todos expuestos a acabar sufriendo.

¿El amor entonces no tiene que ser para toda la vida?

Puede ser para toda la vida. Hay relaciones que han durado, pero nunca tendremos garantías de ello, así que no podemos prometer a nadie que vamos a amarle hasta el día de la muerte porque como seres humanos evolucionamos y nuestros sentimientos pueden cambiar. Creo que la idea más sana es decir que hoy te amo y me gustaría amarte toda la vida, pero no te lo puedo garantizar.

¿Qué me dice de la gente que se siente atraída por personas que saben que les traen problemas?

Son casos de dependencia emocional. Es cuando sé que no estoy bien pero soy incapaz de cortar el vínculo, así que vuelvo a recaer. Hay que ver la dependencia como una especie de adicción hacia otra persona. Sé que es mala pero consumo de nuevo. Son relaciones que nunca van a funcionar, nos destruyen y eso hay que aceptarlo para afrontar el proceso de desenganche, lo que pasa es que hoy día esto no se enseña, por eso cuesta salir y hay gente que queda atrapada allí media vida. Es muy grave.

Usted misma reconoce que sufrió esta dependencia emocional, ¿se considera vacunada?

Creo que cuando una persona usa un proceso adecuado para salir de ese enganche, y me refiero a saber qué te ha pasado y dónde has fallado, entonces cambias tanto que es muy difícil que puedas quedar atrapado en una relación igual. No diría imposible, pero sí muy difícil volver a caer. Y las personas que caen una y otra vez no es que sea mala suerte, es que no están haciendo el aprendizaje necesario de la experiencia. A veces veo que nos vemos atraídos por unos perfiles determinados y eso creo que se debe a la relación que hemos tenido de referencia en nuestros padres. Muchas veces ha sido tóxica para nosotros y reproducimos lo que hemos aprendido que era lo normal.

Respecto a Internet como herramienta para establecer relaciones, ¿diría que es más fácil o difícil equivocarse al elegir pareja?

Es un medio que llegó para quedarse y funciona. Hoy día cualquier persona sin pareja está en alguna página. Creo que tras el primer contacto habría que quedar enseguida en el plano real. Para saber si nos hemos equivocado necesitamos empezar una relación con esa persona y ahí, en diferentes escenarios, veremos cómo actúa. Lo importante es que cuando uno ve que no encaja pues que corte, que no espere a ver si cambia.

¿Habría que celebrar las rupturas?

(se ríe) Pues creo que sí, que esto debería celebrarse. Romper no debería ser un motivo de desolación porque en realidad se ha acabado con algo que no va bien.