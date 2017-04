Los vecinos del Cerro Gordo reviven con preocupación la llegada de nuevos okupas

«Nosotros estamos pagando una hipoteca y que venga gente a meterse en viviendas sin saber ni cómo, ni cuándo, ni por qué no nos parece justo. Aquí vivimos muy tranquilos y ahora tenemos mucha inquietud». Lo dice Lourdes Fernández, vecina de la calle Batalla de Vitoria, pero su sentir es el de todo su barrio, el Cerro Gordo, que se ha visto sorprendido de nuevo por los okupas.

El domingo una familia con cuatro niños menores de edad y tres adultos –un matrimonio y la madre de ella– ocuparon ilegalmente una casa en la calle Batalla de San Sebastián. La vivienda, el número 14, está en la zona de unifamiliares más próxima a la autovía, pasado el descampado donde está proyectado que se levante el futuro colegio público.

Según explicaron ayer los vigilantes de los dos servicios de seguridad privada que trabajan en el barrio para hacer las rondas: «El compañero que estaba el fin de semana los ha visto el sábado de madrugada dando vueltas con una furgoneta, los ha seguido hasta que los ha disuadido y se han ido, pero volvieron el domingo por la mañana, y aprovechando el cambio de turno de las siete, se han metido».

La familia, que ha sido identificada ya por la Policía Nacional, no se esconde. Durante la mañana de ayer, la abuela y los cuatro niños estuvieron en el parque próximo a la vivienda, hablaron con vecinos y explicaron a HOY las razones que les han llevado a entrar por la fuerza en la casa. Su versión es que tras ser deshauciados en Mérida y con un único ingreso de 426 euros –de la prestación social– del padre de la familia, no tenían a dónde ir y sabían que en el Cerro Gordo había casas vacías de los bancos.

La familia, de etnia gitana, dice que ni quiere ni va a dar problemas y que está dispuesta a pagar un alquiler por la vivienda si llegan a un acuerdo con el banco, que es el propietario de la casa en la que se han instalado. «Podríamos pagar como máximo 150 euros», decía ayer la abuela.

Alerta y desconcierto

«La preocupación es extrema», reconoce Antonio Osorio, presidente de la asociación de vecinos del Cerro Gordo. El desconcierto también es extremo, disparándose versiones de todo tipo en el barrio.

Esto hizo que ayer saltaran las alarmas y se convocase de forma urgente una reunión entre los vecinos, que decidieron concentrarse frente a la vivienda ocupada como medida de presión a última hora de la tarde de ayer. Durante más de hora y media, unos 160 vecinos se dieron cita de forma pacífica frente a la casa con la presencia de cuatro patrullas de la Policía Nacional y una de la Policía Local.

Aunque no es la primera vez que el barrio ha tenido que hacer frente a los okupas, desde el año 2014 vivían tranquilos. La zona de adosados donde se ha producido la ocupación son promociones que ahora mismo están en venta, propiedad de dos entidades bancarias, y apenas hay vecinos instalados allí. Su temor es que se produzca un efecto llamada. «Somos familias con niños pequeños, normales y corrientes, trabajadores y ahora sentimos inseguridad. No queremos discriminar a nadie porque todo el mundo tiene derecho a una casa digna pero estas no son formas de entrar en una vivienda», explica Fernández.

Durante toda el día de ayer, la Policía Nacional estuvo patrullando el barrio y los dos coches de seguridad privada hicieron lo propio. «Me ha dicho la Policía Nacional que ellos vendrán todas las veces que nosotros les llamemos pero que ellos no pueden hacer nada, porque la vivienda está ahora mismo ocupada, y es el banco el que tiene que meterles mano», cuenta Lourdes Fernández.

El Banco Popular, propietario de la casa ocupada, fue informado ayer de lo sucedido. El comercial que la promotora inmobiliaria de la citada entidad tiene en el Cerro Gordo, Tomás Azuaga, confirmó que ya había sido avisado. Él mismo manifestó ayer su preocupación por la posibilidad de que los okupas frenasen la venta de los unifamiliares en el Cerro Gordo, que se reanudó hace año y medio. Ellos son precisamente los que están vendiendo los números pares de la calle en la que se ha producido la ocupación. Hace dos semanas vendieron dos adosados en esa calle y hay otro en estudio. Para la del número 14, que es la ocupada, «no había ni oferta ni estudio de financiación, esa ha sido la suerte», comentaba ayer Azuaga.