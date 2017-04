Los vecinos de Santa Marina se oponen a peatonalizar la avenida de Huelva

Ni plataforma única ni peatonalización. Los vecinos de Santa Marina no ven necesaria la inversión que el Ayuntamiento de Badajoz prevé en la avenida de Huelva. Creen que el bulevar que se instalará en esta calle en el futuro es una pérdida de recursos que, además, hará aún más difícil circular por el centro de la ciudad.

Hace varios años que se discute sobre la posibilidad de convertir la avenida de Huelva en un bulevar entre la zona de El Ancla y Correos. El proyecto básico sería instalar plataforma única en todo este tramo, es decir, eliminar las calzadas y convertir la zona en una gran plaza. El debate está en si también cerrar al tráfico la calle, solo eliminar uno de los sentidos o renunciar a peatonalizar este enclave. Actualmente el Consistorio pacense estudia las diversas opciones.

Los residentes de la zona lo tienen claro. No ven útil el proyecto. A finales de marzo tuvo lugar la asamblea de socios de la asociación de vecinos de Santa Marina. Tras el encuentro remitieron un escrito al alcalde, Francisco Fragoso, con las conclusiones y una de las peticiones es que no se lleve a cabo la plataforma única en la avenida de Huelva. «Ya tiene un paseo enorme en el centro y no tiene sentido, ni si quiera hay muchos comercios en la zona», dice José Manuel Garófano, de la agrupación vecinal, quien añade que hay calles, por ejemplo en el Casco Antiguo, que necesitan más una intervención de este tipo.

Garófano explica que «no tiene sentido ni objetivo» y que sería una importante inversión de dinero cuando otros proyectos son más demandados por los vecinos. Además, este representante vecinal destaca que dificultaría la circulación de coches por una zona que ya está saturada.

En el escrito de los vecinos de Santa Marina al alcalde detallan que la avenida de Huelva permite el acceso a la avenida de Colón por Ramón y Cajal. Además cuenta con la salida por la calle la Bomba a la avenida de Europa y otras vías que conectan zonas del barrio como Regino de Miguel y Antonio Ayuso (antigua Margarita Nelken).

Si se peatonaliza la avenida, se corta uno de los carriles o se restringe el tráfico, la presión circulatoria se desviaría a las avenidas de Colón y Europa, que en la actualidad ya cuentan con mucha afluencia de coches. Sin embargo, el mayor problema, señalan los vecinos, sería en Enrique Segura Otaño. Todos los vehículos desde Santa Marina y la avenida de Villanueva desembocarían a esta calle que habitualmente suele estar colapsada.

En 2011 la Real Sociedad Económica de Amigos del País organizó un debate sobre la plataforma única en el que ya se señaló la posibilidad de instalarla en esta avenida. El objetivo final es contar con un gran corredor desde Santa Marina hasta el Casco Antiguo. Desde entonces el proyecto ha pasado de ser una idea a una posibilidad que está sobre la mesa. De hecho, Ciudadanos exigió al grupo de Gobierno que realizase un estudio sobre esta plataforma única como condición para apoyar los presupuestos de 2016. El servicio de Urbanismo ya ha evaluado las distintas posibilidades, aunque aún no hay una conclusión oficial. No se sabe si se descartará por completo, si habrá plataforma única o si será completamente peatonal. Sea como fuere, ya hay un colectivo que se opone.

Renovación de las plazas

La asamblea de vecinos también recopiló una serie de necesidades para este céntrico barrio. La queja más repetida es la renovación de dos de las plazas más importantes, la de Santa María de la Cabeza y la de Santa Marta. En cuanto a la primera, la agrupación vecinal ha remitido al Consistorio un escrito con una serie de fotografías sobre los desperfectos que sufre, especialmente debido al vandalismo. Está prohibido el uso de los patinetes, pero es habitual ver jóvenes practicando este deporte y las baldosas están rotas o desaparecidas debido a los saltos.

Los residentes también se quejan del ruido y la suciedad que provocan los bares de la zona y de que los parterres están llenos de excrementos de perros.

Otra demanda repetida durante años es el arreglo de la plaza de Santa Marta. En 2014 el Consistorio reservó 380.000 euros para renovar la conocida popularmente como 'plaza del pirulo'. El colectivo Salvar el Parque Ascensión se opuso porque el proyecto incluía la eliminación de unos eucaliptos de gran tamaño. Los vecinos insistieron en la necesidad de cambiar estos árboles y finalmente la obra se paró. Tres años después, los vecinos siguen esperando.