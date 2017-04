Turismo pide ayuda a los ayuntamientos para identificar apartamentos ilegales

La Dirección General de Turismo abrió el año pasado 130 expedientes contra establecimientos clandestinos de la región, entre los que se incluyen los apartamentos ilegales.

Los responsables de Turismo recuerdan con este dato que trabajan para poner freno a la proliferación de esta oferta turística en el entorno de la ciudad.

El rastreo no resulta sencillo, advierten, porque en muchos anuncios de internet no figura la identidad del propietario, no hay fotos de la fachada del inmueble y tampoco se concreta la dirección.

Para intentar recopilar todos estos datos y comprobar si cumplen o no la ley, desde Turismo han pedido colaboración a los ayuntamientos.

Insisten además en que la norma corresponde al Ministerio de Turismo y que siguen esperando desde hace dos años un reglamento básico común a todas las comunidades autónomas.